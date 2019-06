Blikk: A gyámügy elvitte a MOM Sport bódéjában meghalt kislány két kiskorú testvérét

Elvette a gyámügy annak az anyának két kiskorú fiát, akinek lánya hétfőn halt meg a MOM Sportközpont tetején keletkezett bódétűzben, írja a Blikk.

Az anya a lapnak nyilatkozva azt mondta, a gyerekeknek öt percük volt összepakolni, és már el is vitték őket. A nő a polgármesterhez fordult segítségért.

Korábban az anya az RTL-nek arról beszélt, hogy nem vásárolni ment, hanem a közelben dolgozott a tragédia idején, és azt is elmondta, hogy a 11 éves Dominik szerint az elhunyt kislány videót akart csinálni az égő bódéról.

Az elmondottak alapján a gyerekek egyedül játszottak a MOM Sportközpont mellett található játszótéren, a két kisebb innen ment el a fabódéba. A rendőrök azt egyelőre még próbálják kideríteni, hogy pontosan mi történhetett, a nő azonban azt mondta, hogy a lány egy tűzzel kapcsolatos videó miatt akarta felgyújtani a bódét. Ezt egyébként a fiára hivatkozva mondta, ahogy azt is, hogy a két gyerek az épületben találta a gyufát, amivel a tüzet okozták.

Ahogy arról korábban mi is írtunk már, a feljáróhoz vezető kapu be van zárva. A cég szerint akkor is be volt, amikor a tragédia történt,

A TÜZET TÚLÉLŐ FIÚ AZONBAN AZT ÁLLÍTJA, HOGY NEM VOLT.

A bódé ugyanakkor mindenki szerint zárva volt, a gyerekek az ablakon át másztak be, anyjuk szerint pedig lánya azért nem tudott kimászni innen, mert sokkos állapotba kerülhetett a tűz miatt.

A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés vétségének gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettes ellen. Akkor azt mondták, a tűz miatt harmadik személy büntetőjogi felelőssége nem merült fel, tehát ez alapján az eljárás jelen állásában a kiskorúak felügyelet nélkül maradása még nem tárgya a vizsgálatnak, és úgy tudjuk, az édesanya büntetőjogi felelőssége nem is merült fel, ahogyan úgy tűnik, az épület üzemeltetőjét érintően sem.

A Blikk információja szerint egyébkéntrégebben leégett az a budakeszi ház is, ahol a hétfőn a MOM Sport tetején lévő fabódéban keletkezett tűzben meghalt kislány és a családja lakott. Az üggyel korábban bővebb cikkben is foglalkoztunk, ezt itt olvashatják el :

