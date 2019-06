Vihar: 2 ezer tetőt bontott meg a szél, 30 ezer háztartásban nincs áram

Közel kétezer épület, családi házak és közintézmények tetőszerkezete sérült meg a csütörtöki viharban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a leszakadt villanyvezetékek miatt csaknem harmincezer fogyasztónál nincs áramszolgáltatás - közölte honlapján a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság péntek reggel.

A legnagyobb kárt Kisvárda és Nyírmada térségében okozta a vihar, amely nyolcvan települést érintett, ezekről a helyszínekről már több mint ezerháromszáz segélyhívás érkezett a tűzoltókhoz.

A hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán, munkájukat más megyékből érkezett egységek is segítik.

A csütörtöki viharról itt írtunk összefoglaló cikket:

Két vonalon továbbra sem közlekednek a vonatok

A csütörtöki vihar miatt nem járnak a vonatok Abaújszántó és Hidasnémeti között, ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek. A helyreállítás hosszabb időt vesz igénybe itt, mivel a lezúduló eső mintegy hat méteren mosta el a vasúti pályát - írja a Mávinform.

Nincs vonatközlekedés Vásárosnamény és Nyírmada között sem, ezen a szakaszon is pótlótbuszok közlekednek.

Az ország észak-keleti részén a viharkárok jelentős részét felszámolták, a sínekre dőlt fákat eltávolították, a felsővezetéket megjavították, a vonatok javarészt menetrendszerűen közlekednek.

A mátészalkai vihar tönkretett egy kutyamenhelyet

Hatalmas vihar sodort végig Mátészalkán is, ahol a helyi menhely 200 kutyája is veszélybe került. A károk sérülésekkel, áldozattal is jártak. A hatalmas szél felkapta az egyik 15 méteres kenelsort és átdobta a 2 méteres kerítésen, a szomszéd telekre. A másikat a menhely végébe sodorta. 40 kutya szabadult ki, akiket össze kellett gyűjteni és ideiglenes megoldásként jelenleg 1-2 napra tudtak fogadni más menhelyek. A víz ellátás szünetel és áram nincs a menhelyen, aminek üzemeltetői a Facebookon kértek segítséget.

Szerencsére a vihar elvonult, péntektől hűvösebb, de barátságosabb időre számíthatunk, majd vasárnaptól újra emelkedik a hőmérséklet, viszont kedden újabb hidegfront érkezik.