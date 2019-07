A CEU továbbra is akkreditált az Egyesült Államokban

Hivatalosan is megerősítette a CEU amerikai akkreditációját a Middle States Commission on Higher Education, írja a hvg.hu. Az egyetem így továbbra is egyike a hivatalos amerikai diplomákat kibocsátó intézményeknek, a döntést két éven át tartó felülvizsgálat előzte meg.

Ron Daniels, a Johns Hopkins Egyetem elnöke által vezetett bizottság a helyszínen is megvizsgálta az egyetem működését, majd benyújtotta a jelentését a Middle States Commission on Higher Educationnek, akik 2023-ig megerősítették az egyetem akkreditációját.

Ez egy újabb visszajelzés arról, hogy a CEU a diákjainak kiemelkedő minőségű oktatást biztosít.

– monda Michael Ignatieff, a CEU elnök-rektora.

A kormány még 2017 márciusában indított támadást a Soros György által alapított CEU ellen, azzal az első pillanattól kezdve nem túl hihető magyarázattal, miszerint rendezni kell a csalással, átveréssel működő külföldi egyetemek sorát. Aztán Lázár János egy őszintébb pillanatában csak elárulta, hogy az egyetem megtámadásának oka: Soros György.

A megváltoztatott feltételeket a CEU állítása szerint maradéktalanul teljesítette, ám a magyar kormány nem írta alá azt az államközi megállapodást New York állammal, amely a Magyarországon 2017-ben megváltoztatott felsőoktatási törvény (lex CEU) szerint feltétele lenne a képzések indításának.

A kormány hajthatatlannak bizonyult, tavaly december 3-án pedig a CEU vezetése azt jelentette be , hogy hiába teljesítették a módosított magyar felsőoktatási törvény előírásait, a kormány nem hajlandó aláírni a működésüket garantáló nemzetközi megállapodást, ezért amerikai akkreditációjú képzéseiket Bécsbe költöztetik.