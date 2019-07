Jeszenszki András lett az ellenzék közös polgármester-jelöltje Nyíregyházán

Jeszenszki Andrást, az MSZP nyíregyházi szervezetének elnökét, önkormányzati képviselőt ajánlja a szabolcsi megyeszékhely polgármesterjelöltjének nyolc ellenzéki párt és szervezet az októberi önkormányzati választásokra.

Jeszenszkit a Demokratikus Koalíció, a Függetlenek Egyesülete, Jobbik, az LMP, az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd Magyarországért és a Mindenki Magyarországa Mozgalom támogatja. Az összefogott pártok szerint Jeszenszki "maximálisan megfelelő", aki végigjárta a politika lépcsőfokait, és húszéves "politikai munkája bizonyítja tisztességét, becsületességét és a kérlelhetetlen kiállást az emberekért, a közösségekért".

Jeszenszki szerint példaértékű összefogás született meg Nyíregyházán: egyszerre képviselik "a keresztény értékeket, ugyanakkor a baloldali szolidaritást is, a fiatalos lendületet, töretlenül elítélik a korrupció valamennyi formáját, elkötelezettek a környezet védelme iránt, tisztelik az önálló véleményt és az idősebbek tisztességes, áldozatos, többgenerációs munkáját, példamutatását", írja az MTI.

Még június közepén jelentették be, hogy Nyíregyházán és Zalaegerszegen is közös polgármester- és képviselőjelölteket indít hat ellenzéki párt és két civil szervezet az októberi önkormányzati választáson. A közösen megfogalmazott programjukban szerepel a parkolási és közlekedési problémák megoldása. Segítenék a szociálisan rászorulókat és támogatnák a helyi vállalkozásokat, a képzéseket pedig a helyi piaci igényeknek megfelelően bővítenék. Fontosnak tartják a városi hagyományok ápolását és támogatnák a sportszervezeteket, a belvárosban szervezett fesztiválok helyszíneit pedig – a környéken élők nyugalma érdekében – a szervezőkkel közösen újragondolnák.



Több nagyváros után a miskolci ellenzéki szervezetek is megállapodtak abban, hogy nem indulnak egymással szemben, sőt polgármestert is közösen jelölnek. Hétfőn az is kiderült, hogy Miskolcon egy iskolaigazgató, Veres Pál elfogadta a Függetlenek a Szinva Városáért Egyesület felkérését, és ősszel indul Miskolcon az önkormányzati választáson a fideszes Kriza Ákossal szemben. Azt mondta viszont, bár megkeresték pártok, ő nem vállalta azt, hogy pártjelölt legyen.

