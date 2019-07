Megszavazták a lex Czeglédyt a parlamentben

Májusban számoltunk be róla, hogy Kósa Lajos és Kocsis Máté egy úgynevezett lex Czeglédyt terjeszt elő. Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke akkor az egyik kormánypárti lapnak úgy nyilatkozott erről:

Ha valaki ellen vádat terjesztettek elő, akkor arra az ügyre ne vonatkozzon a mentelmi jog, hiába lett a vádemelés előterjesztése után lett valaki képviselőjelölt vagy képviselő. Illetve, ha még vádat nem terjesztettek elő, de a cselekmény súlya olyan, hogy előzetes letartóztatásba helyezték, akkor ne lehessen a mentelmi jogra való hivatkozással kivonni ez alól az intézkedés alól.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról szavazott kedd reggel a parlament. A törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit 153 igen, 26 nem, 3 tartózkodással, az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket pedig 153 igen, 27 nem, 3 tartózkodással fogadta el az Országgyűlés.

A törvény ezentúl kimondja, hogy ha a képviselőjelölt személyi szabadságot érintő, bíróság által – a jelöltté válás előtt – elrendelt kényszerintézkedés hatálya alatt áll, vagy vele szemben a képviselőjelöltté válást megelőzően vádat emeltek, akkor ezekben a büntetőeljárásokban nem illeti meg őt a mentelmi jog.

Németh Szilárd májusban elmondta, 29 éve nem volt példa arra, hogy köztörvényes bűncselekményre nem adtak ki olyat, akit mentelmi jog illetett meg. És most ez történt Czeglédy Csabával, akit szerinte akár minden választáson, időközin el lehet indítani, hogy a büntetőügye addig is álljon. Ezt és az ilyen eseteket zárnák ki egy törvényjavaslattal, amit Kocsis Mátéval, illetve végül Nacsa Lőrinccel és Nyitrai Zsolttal nyújtottak be közösen.

Czeglédy Csaba, a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjelöltje volt, akinek mentelmi jogát nem függesztette fel májusi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság (NVB). Az testület határozata szerint a döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az ülésen kilencen szavaztak a felfüggesztésre, nyolcan ellene. A felfüggesztéshez kétharmados többségre lett volna szükség.