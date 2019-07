Szombattól a Margit körúton is elkezdődik a 4-es és a 6-os villamosvonal felújítása

Villamosozik, vagy autót vezet Budapesten? Esetleg motorozik, biciklizik? Teljesen mindegy, ez az örömhír önnek is szól:

A Margit körút Széna tér és Török utca közötti szakaszán is elkezdődnek a 4-es és a 6-os villamos nyári felújítási munkái. Ezért 2019. július 6-tól, szombattól – miközben a Dél-Buda és a Corvin-negyed közötti villamospótlás augusztus végéig továbbra is érvényben marad – a vonal ezen szakaszán is pótlóbuszok járnak az iskolakezdésig - írja a BKK.

A vonalnak ezen a részén utoljára mintegy 20 éve végeztek a jelenlegihez hasonló volumenű rekonstrukciót – most a BKV Zrt. a korábbinál korszerűbb, könnyebben karbantartható vágányokra cseréli a nagy terhelésű járművek sűrű követése miatt elhasználódott sínpályát, írja a közlekedési vállalat.

A felújítás idején a villamosok

július 6-tól 10-ig az Oktogon és a Corvin-negyed között,

július 11-től pedig a Margit híd, budai hídfő és a Corvin-negyed között közlekednek;

eközben a nagykörúti vonal mindkét végén alacsonypadlós, légkondicionált villamospótló buszokkal lehet utazni, amelyek gördülékeny haladását buszsáv és további forgalomtechnikai intézkedések segítik majd, írják.

A 17-es villamos július 6-tól a tanítási szünet végéig rövidített útvonalon, a Savoya Park és a Széll Kálmán tér között jár. A felújítás ideje alatt az Észak-Budáról a belváros felé utazóknak az M2-es metró, Dél-Buda felől a belvárosba utazóknak pedig az M4-es metró használatát javasolja a BKK.

A felújítás miatt korlátozásokra és lassabb haladásra kell számítania az autósoknak is a Margit körúton. A villamospótlás óhatatlanul okoz kényelmetlenségeket a térség közlekedésében, ugyanakkor a közlekedési szolgáltatócégek mindent megtesznek a megszokottnál nehezebb körülmények enyhítése érdekében. További részletek a BKK oldalán.

És hogy mi ez az egész felújítósdi folyamatosan? Ebben a cikkünkben válaszolunk.