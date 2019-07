Anya nem akart felébredni, ezért hívtam a mentőket

Ha nagy lesz, Pókember vagy Superman lesz, de abban már most egészen biztos, hogy valamilyen szuperhősként dolgozik majd, mondja az a hatéves kisfiú, aki múlt héten maga hívta ki a mentőket eszméletlen édesanyjához. Az biztos, hogy Kovács Jánoska most a Somogy megyei település legnagyobb hőse.

Félkész házhoz érünk a Balaton-parti településen, az udvaron mindenütt gyerekjátékok. Hamar kiderül, hogy a házban egy négygyermekes család él, amelynek most alaposan kijut a felhajtásból. Nem csoda. Kovácsék hatéves fia múlt kedden azzal hívta fel a mentőket, hogy

az anyukája rosszul van, és már semmire nem válaszol.

Múlt hétfőn műtöttek meg, a rosszullétek pedig már kedden reggel, itthon kezdődtek. Semmi nem maradt meg bennem, úgyhogy egy idő után lefeküdtem a kisszobában

– meséli Terézia, a kisfiú édesanyja.

Az asszony először a férjet próbálta elérni telefonon, de mivel ez nem sikerült, hatéves kisfiának, Jánosnak magyarázta el, mit kell tennie, ha valami baj történne.

Egy, kör, négy

– mutatja a telefonon a kisgyerek, melyik három számot kellett megjegyeznie. Aztán kérdezés nélkül kezdi hadarni, hogy azért hívta fel ezt a számot, mert az anyukája már nem beszélt, és hiába szólongatta, nem akart felébredni.

A telefonbeszélgetésbe aztán a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársa is bekapcsolódott. Mivel a kisgyerek nem tudta a címüket, a rendőr arra kérte, hogy szaladjon ki, és nézze meg, milyen szám van a házon.

Ezután azt is mondta, hogy integessek az udvarból, hogy ha jönnek a rendőrök, meglássanak

– meséli a kisfiú.

Időközben viszont a család szomszédjának is feltűnt, hogy a gyerekek egyedül vannak a kertben, ezért átment Kovácsékhoz. Ő érte el az eszméletlen asszony apósát és férjét is. Nem sokkal később pedig a rendőrök és a mentők is megérkeztek.

A legelső kép, amire emlékszem, hogy a mentők vizsgálnak

– meséli az édesanya, akinek a kórházban azt mondták, hogy valószínűleg a műtét utáni stressz miatt lett rosszul. Még most is gyenge, a rosszullétek viszont elmúltak. Azt mondja, Jánoska viszont biztosan kap majd egy serleget, amibe belegravírozzák, hogy „életmentő″, még akkor is, ha a házszámukat mára elfelejtette.

(Borítókép: Kovács Jánoska és édesanyja. Fotó: Bődey János / Index)