Függetlenként indul el egy helyi nagyvállalkozó Botka ellen Szegeden

Nemesi Pál vagyok, Szeged független polgármesterjelöltje

- így mutatkozott be csütörtök délelőtt az újságíróknak a Ferroép építőipari cég tulajdonosa és ügyvezetője, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hogy aztán az alig fél órás sajtótájékoztató alatt még legalább tízszer megismételje, kihangsúlyozza, aláhúzza, hogy függetlenként indul az októberi önkormányzati választáson, és nem valamelyik párt színeiben.

Nem lettem Mágnás Miska

Bor- és pezsgőkóstolóval várták az újságírókat Szeged belvárosában, a Hági Udvarban, mindenütt Nemesi plakátja volt kitéve a falra "Szeged az e1ső” felirattal, ami első hallásra a Fidesz "Nekünk Magyarország az első" választási szlogenjére rímel. A vállalkozó kedden jelentette be, hogy megméretteti magát az októberi önkormányzati választáson, a 24.hu ugyanakkor már májusban arról írt, hogy a Fidesz őt indíthatja Botka László, jelenlegi MSZP-s polgármester ellen.

Mindig is önálló voltam, senki nem tudja megmondani nekem, hogy mit csináljak. Saját gondolataim, saját elképzeléseim vannak

– osztotta meg a közönséggel Nemesi Pál, ezzel is bizonyítva függetlenségét, majd elmesélte az élettörténetét. Szegény családban született nem messze Szegedtől, aztán a rendszerváltás után a nulláról építette fel a szegedi központú családi cégét, a FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zrt-t, amelynek tavaly 3,4 milliárd forintos árbevétele volt. Egy csomó szegedi önkormányzati megrendelés mellett a Ferroép épít termálfürdőt Lezsák Sándor parlamenti alelnök Lakitelki Népfőiskolája területén, 4,5 milliárd forintért.

Nem lettem Mágnás Miska. Nincs otthon kazettában többszáz millió vagy milliárd forintom

- mondta Nemesi, és hozzátette, a saját erejével érte el a sikereket a családjával és a munkatársaival együtt.

Kivezetné Szegedet a politikai mocsárból

Azért indul a szegedi polgármesterségért, mert szerinte a városban jóval több gazdasági, ipari fejlesztési lehetőség van, mint amennyit Botka el tudott érni, és jelentős lemaradásban vannak a többi nagyvárossal, például Debrecennel szemben.

Az elmúlt 17 évben nem került komolyabb fejlesztés Szegedre. A városvezetés nem találta meg az utat a kormányhoz köthető programokhoz, amely nélkül nem tudjuk nemzetközi szintre hozni a várost.

Bár Botkát régről ismeri, és azt mondja, jó a kapcsolatuk, az elmúlt időszakban eltérő elképzeléseik voltak gazdasági kérdésekben, részletezi.

Annak a politikai civakodásnak, ami az elmúlt egy-két ciklusban jellemezte a várost, véget kell vetni. A politikai mocsárból csak független ember vezetheti ki Szegedet

- jelentette ki. Nemesi nemzetközi cégeket hozna Magyarországra, városvezetőként aktívabban együttműködne a Szegedi Egyetemmel, fejlesztené a parkolási rendszert és csökkentené a dugókat.

Fideszesekkel tárgyal

"Erre a kérdésre nem tudok válaszolni", vágta rá a bemutató után kérdésünkre, hogy lesz-e szerinte fideszes polgármesterjelölt Szegeden.

Nem vagyok Fidesz-tag, se MSZP-s. Egyik se voltam, és nem is leszek.

Ugyanakkor azt elismerte, több fideszes politikussal is tárgyalt az elmúlt időszakban, mint ahogy az MSZP-vel és más ellenzéki pártokkal is egyeztet.

A szeged.hu írta meg, hogy Nemesi csütörtök reggel Bartók Csabával, a szegedi Fidesz elnökével és Maróti Gábor tanácsadóval, Kubatov Gábor helyi munkatársával egyeztetett a sajtótájékoztató előtt. Amikor rákérdeztünk erre a találkozóra, először nemet mondott Nemesi, de aztán elismerte, hogy reggel találkozott Maróti Gáborral. Azt viszont már nem árulta el, miről beszéltek.

Nemesi azt mondja, több párttal és szervezettel is tárgyal a napokban, nagyjából két hét múlva záródnak le ezek az egyeztetések, és akkor lesz egy sajtótájékoztató, ahol bejelenti az eredményt.

Évek óta keresik Botka ellenfelét

Botka László, MSZP-s politikus 2002 óta vezeti a várost, 17 éve még megközelíteni se tudja a Fidesz. A kormánypárt ráadásul rendre elveszíti Szegeden az egyéni választói körzetet is, az MSZP-s Szabó Sándor 2014-ben és 2018-ban is nyerni tudott Csongrád megye 1. választókörzetében. Listán ugyan nyerni tud a kormánypárt, bár az idei EP-választáson elért 40,76 százalékos eredmény még a budapesti támogatottságát is alulmúlta. Ez nem meglepő módon frusztrálja a kormánypártot, ősszel írtunk arról részletesebben, hogy telefonos, szórólapos kampánnyal, sajtótájékoztatókkal, politikai akciókkal, valamint a kormányközeli média segítségével próbálták lejáratni az MSZP-s városvezetőt.

A 24.hu februárban arról írt, hogy Orbán Kubatov Gábort, a Fidesz pártigazgatóját és alelnökét bízta meg, hogy vegye kézbe a helyi választási ügyeket, Botkát ugyanis ősszel le kell győzni. A lap úgy tudja, tavaly év vége óta hetente jár le Kubatov Szegedre, hogy a stábüléseket irányítsa, a párt 6-8 helyi embere számol be neki az aktuális feladatokról.

Évek óta keresik a megfelelő szegedi jelöltet, korábban felmerült Molnár Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés fideszes elnöke, illetve Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértő neve is. Idén pedig a 24.hu szerint B. Nagy László korábbi, Bartók Csaba, jelenlegi szegedi pártelnök, valamint Varga Mihály, a a Kész Holding Zrt. tulajdonosának, és Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem volt rektorának indulásáról kérdezték meg a szegedieket, de nagyon úgy tűnik, egyik se lett befutó, mert hivatalosan még nem jelentettek be senkit a Fidesz.

Ha megválasztják, sokat veszít a cége

A pártnélküliségen kívül van még egy érdekessége annak, hogy Nemesi elindul a polgármesteri címért. Cége, a Ferroép az elmúlt években számos megbízást kapott a Szegedi Önkormányzattól, például ők építették a Szegedi Tudományegyetem több épületét is. Lapunknak ugyanakkor azt mondta, ha ősszel megválasztják polgármesternek, lemond cégvezetői pozíciójáról, és gyermekei veszik át a vállalat irányítását.

Szeged városától nem lesz az én gazdasági érdekeltségeimnek megbízása. Ez nem fér bele az értékrendembe

- jelentette ki.

A Fidesz szempontjából nem lenne meglepő lépés, ha egy független mögé állna be Szegeden, hogy végre megtörje az MSZP-s Botka László hatalmát.