MSZP: a DK felrúgta Szegeden az ellenzéki együttműködést

Közösen indul az ellenzéki pártok többsége - az MSZP, a Momentum, a Párbeszéd, az LMP és Jobbik -, valamint az Összefogás Szegedért Egyesület az őszi önkormányzati választásokon Szegeden, de a Demokratikus Koalíció nem vesz részt az összefogásban - jelentette be a szocialisták Csongrád megyei elnöke, Szabó Sándor, aki egyben a térség parlamenti képviselője.

Az ellenzéki pártok a várost 2002 óta vezető Botka László polgármester mögé sorakoztak fel. Szabó pénteken megtartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a felmérések szerint a szegediek 70 százaléka szerint a városban jó irányba mennek a dolgok, ezért kell folytatni az elvégzett munkát.

A szocialista képviselő szerint korábban soha nem jött létre a jelenlegihez hasonlóan széles körű összefogás Szegeden; a Demokratikus Koalícióval is megállapodás született, de ezt az európai parlamenti választásokat követően a fővároshoz hasonlóan "felrúgták". Az együttműködő szervezetek továbbra is várják a DK-t az összefogásba, "amennyiben nem jönnek, nekik is tudniuk kell, ezzel a Fideszt támogatják", tette hozzá Szabó.

A Demokratikus Koalíció nyilatkozatot adott ki, amiből azonban semmilyen konkrétum nem derül ki a konfliktus okáról:

"Régóta húzódó tárgyalások vannak arról, hogy Szegedet hogyan lehet az Orbán-rendszerrel szembeni ellenzék városának megtartani. Ezek a tárgyalások bölcsességet és kompromisszumkészséget igényelnek. Két célunk van. A város maradjon a demokraták kezén, illetve Szeged sokszínű, demokrata lakossága kellő súllyal hallathassa szavát a közgyűlésben. A Demokratikus Koalíció arra törekszik, hogy megállapodásra jussunk. Ehhez minden bizonnyal minden félnek kellő önmérsékletre, nagyvonalúságra van szüksége. Mi ezt fogjuk gyakorolni."