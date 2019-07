Soroksáron sem indít önálló polgármesterjelöltet a Fidesz

A Hvg információi szerint nemcsak a volt MSZP-s, most független polgármester vezette Pesterzsébeten, de a szomszédos Soroksáron sem indít saját jelöltet az őszi önkormányzati választáson a Fidesz, a függetlenként induló Bese Ferenc mögé állnak be a kormánypártok - írja a Hvg.hu. A XXIII. kerületben 25 éve minden polgármester-választást a független Geiger Ferenc nyert meg, de most visszavonul.

A XXIII. kerületet 1994 óta a hivatalosan mindig függetlenként, a helyi Civil Szervezetek Egyesülete színeiben indult, de éveken át az MSZP–SZDSZ támogatását is bíró Geiger Ferenc vezette. Pár héttel lemondása után azt is bejelentette, hogy utódaként a kerület 1994–98 közötti alpolgármesterét, Bese Ferencet ajánlja a helyieknek.

Az ajánlást egy nappal az utánra időzítette, hogy Bese a Facebookon bejelentkezett a tisztségre - írja a Hvg.

Bese Ferenc 1998-ban az akkori jobboldali koalíció (Fidesz–FKGP–MDF–KDNP) jelöltjeként maga is elindult a választáson, de alulmaradt a posztját a választók 67,5 százalékának voksával megerősítő Geiger Ferenccel szemben. A vereség után alpolgármesteri posztot kapott, majd négy év múlva, az első Orbán-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium Beszerzési és Biztonsági Beruházási Hivatalának főigazgatója lett.

Több haditechnikai korszerűsítési programon dolgozott, irányította például a Gripen vadászgépek beszerzését, és a kecskeméti, pápai és ferihegyi repülőterek fejlesztését. A megbízása a 2002-es kormányváltás után sem szűnt meg: az MSZP-s Juhász Ferenc minisztersége alatt a Magyar Honvédség tulajdonában lévő HM Arzenált vezette.

A szenvedélyes vadász hírében álló, a Budapest–Déli Református Egyházmegye tanácsosaként is szolgáló egykori alpolgármester a Hvg.hu-nak a hivatalos bejelentésig nem akarta megerősíteni, hogy a Fidesz és a KDNP is támogatja majd, azt ugyanakkor elismerte: csak a kormánypártokkal tárgyalt erről, az ellenzékkel nem.

Az ellenzéki összefogásról - és arról, hogy Soroksáron a Jobbik megkapta a polgármester-jelölés jogát, cserébe pedig valamennyi másik kerületekben is koordinálni fognak a baloldali ellenzéki pártokkal - bővebben ebben a cikkben olvashat.