Ma választ új vezetőket az LMP

Rendkívüli tisztújító kongresszust tart ma az LMP Budapesten. A párt azt követően választja meg új vezetőit, hogy elnöksége, köztük a két társelnöke május 26-án, az európai parlamenti választás éjszakáján a rossz eredmények okán lemondott. Totális bukásnak ítélték ugyanis meg az LMP 2,1 százalékos eredményét.

Alapszabály szerint egy női és egy férfi társelnököt kellene választania az LMP-nek, a női posztra azonban nem érkezett érvényes jelölés, írja az MTI. Az Index úgy tudja, női társelnöknek Schmuck Erzsébet indult volna, de ő egy etikai bizottsági döntés miatt nem viselhet párttisztséget. Így ma

a pártnak az etikai döntés miatt egyelőre nem lesz női társelnöke, de ha új etikai testület áll össze, később – várhatóan csak ősszel – még felülbírálhatják a Schmuck elleni döntést.

Az sem elképzelhetetlen azonban, hogy a társelnöki rendszerről áttérnek az elnökire, értesült lapunk. A mostani férfi társelnök-jelöltek közül Ferenczi Istvánnak és Kendernay Jánosnak sikerült megszereznie a jelöltté váláshoz szükséges harminc ajánlást.

Sem Kendernay, sem Ferenczi nem tagja a párt parlamenti frakciójának, így a következő férfi társelnök biztosan egy parlamenten kívülről érkező, új név lesz majd.

Korábban megírtuk, a társelnökökön túl országos elnökségi titkárt - a tisztségre Kanász-Nagy Máté jelenlegi ügyvivő és szóvivő az egyetlen jelölt - és további hat elnökségi tagot is választanak ma. Ugyancsak megválasztják az országos politikai tanács, az etikai bizottság valamint a fegyelmi testület tagjait, ezek mandátuma ugyanis automatikusan megszűnik az elnökség mandátumának megszűnésével.

A 6 elnökségi pozícióért összesen 17-en mérkőznek majd meg, elnökségi tagként Kendernay és Ferenczi is jelölték magukat így bármelyikük is veszít majd a társelnöki szavazáson, az országos elnökségbe várhatóan azért beválasztják.

A kongresszus kizárólag vezetőket választ, egyéb napirendi ponton nem szerepelnek a programjában. Nem választanak ugyanakkor új budapesti elnököt, a Moldován László lemondása és kilépése után megüresedett tisztséget szintén csak ősszel tölthetik majd be.

Az LMP mindenféle belső etikai vizsgálat és összeveszés után alaposan megritkult, többen távoztak a 2018-as parlamenti választás után is a vezetésből, az ismertebb arcok közül Ungár Péter és Schmuck Erzsébet is etikai eltiltás alatt áll, ők azonban ezt elfogadták, így ha júliusban még nem is, de később vállalhatnak vezető tisztséget.