Vasárnapra záporokkal, zivatarokkal kísért lehűlés érkezik

Szombaton a napos időt csak kevés felhő zavarhatja, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzése. A késő délutáni órákig csapadékra nem kell számítanunk, de kora estétől elsősorban nyugaton záporok, zivatarok már kialakulhatnak. Délelőtt megélénkül, néhol meg is erősödik a nyugati, délnyugati szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható, késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő.

Az OMSZ vasárnap esti előrejelzése

A következő napokban azonban már változékonyabbra fordul időjárásunk. Vasárnap és kedden várható egy-egy hidegfront, mely többfelé okozhat vasárnap zivatarokat (akár hevesebbeket is), majd inkább csak eső, zápor várható.

Vasárnap délelőtt a fátyolfelhők és a napsütés mellett már erősödő gomolyfelhő-képződés várható, és több helyen alakul ki zápor, zivatar. Eleinte többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között valószínű, délkeleten lesz napközben a legmelegebb, nyugaton a hűvösebb.

A hét végén tehát még meleg idő várható, majd a jövő héten északnyugati áramlással több napon át is meglehetősen hűvös léghullámok érkeznek térségünkbe. A lehűlést okozó frontok valamennyi csapadékot is hoznak, bár nem fog mindenhol esni, de több napon is várhatók záporok.

Területi átlagban 2-10 mm csapadék hullhat a jövő hét közepéig, ettől több délnyugaton eshet, írja az OMSZ.