Tudomásul vette a püspök döntését a menesztett iskolaigazgató

A nyári szünet kellős közepén bocsátotta el Kiss Zoltánt, a győri Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont igazgatóját Veres András győri püspök, de a szülők nem törődnek bele a történtekbe, és egyenesen a Szentszék magyarországi apostoli nunciusához fordultak, adta hírül korábban a Szemlélek katolikus magazin. A lap most egy videót is közzétett a szülők és a munkaközösség tiltakozásáról. A tiltakozást az Apor Vilmos Iskolaközpont Szülői Munkaközössége szervezte július 7-re.

"A győri intézmény főbejárata előtti téren összesereglett sok száz gyermek, szülő, tanár, szimpatizáns közös nevezője az, hogy nem értenek egyet a módszerrel, ahogyan és amiért – noha az indoklás beszédesen foghíjas – Veres András püspök új igazgatót nevezett ki az intézmény élére" - írta az eseményről a Szemlélek magazin.

A rendezvényen Kiss Zoltán is felszólalt, akit láthatóan nagyon meghatott, hogy ennyien támogatják. "Őszintén és mélyen megérintették" az események, amelyek a menesztéséről szóló döntés után történtek (a szülői munkaközösség mellé állt), ugyanakkor elmondta azt is: tudomásul vette a püspök döntését és reméli, hogy egyszer majd meg is érti annak okát.