Ungváry Krisztián felmondott a Veritasnál

Ungváry Krisztián történész saját kezdeményezésére, közös megegyezéssel távozik a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár állományából. Magyarázatot erre a hétre ígért, írja a 24.hu.

Ungváry az 1956-os Intézet munkatársa volt, mígnem júniusban begyűrték a kormányzati Veritas alá. Az 56-os Intézetből kilenc ember, köztük Ungváry is átment a Veritashoz, a 24.hu-nak azt mondta, azért, mert megígérték nekik, hogy nyugodtan kutathatnak tovább, ahogy azt is, hogy minden úgy lesz, ahogy eddig volt.

Ugyanebben az interjúban többször kritizálta a Fideszt. Többek között azt mondta, nem hagyhatja szó nélkül, ha a kormány tudományosnak álcázott történelemhamisítással igyekszik hitelesíteni politikai termékeit. A Terror Háza felirathoz azt javasolta, nevezzék át inkább Propagandagyárnak, és ez alapján fizessék az intézmény vezetőjét.

Az 1956-os Intézetet 1989. június 17-én hozták létre, egy nappal Nagy Imre és mártírtársai temetése után, és

A KÖZELMÚLT MAGYAR TÖRTÉNETÉT KUTATÓ LEGFONTOSABB TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNY, AMELY TEVÉKENYSÉGÉBEN, FORRÁSOKRA ALAPOZVA, MINDIG A TÖRTÉNETI TÉNYEK MEGISMERÉSÉT ÉS BEMUTATÁSÁT TEKINTETTE LEGFŐBB FELADATÁNAK

Az 1956-os Intézet mindig is szálka volt a Fidesz szemében, mert nem támasztották alá az elképzeléseiket. A Veritas ezzel szemben a kormány emlékezetpolitikai elképzeléseit szolgálja ki.

A Veritas Történetkutató Intézetet 2014. januárjában hozták létre azzal a céllal, hogy erősítsék a nemzeti összetartozást és méltó módon mutassák be a magyar közjogi hagyományokat. Vezetője, Szakály Sándor hadtörténész többször tett olyan kijelentéseket, amik nagyobb port kavartak, a DK 2014-ben például holokauszttagadás miatt akarta feljelenteni, és Izraelben berendelték a magyar nagykövetet is nyilatkozata miatt, 2016-ban több hiba is volt abban a történelemkönyvben, aminek ő volt az egyik szakértője.

