Csökkentené a tampon adóját az LMP

Az egész világon Magyarországon a legmagasabb az alapvető női higiéniai termékek adója, miközben a nők akár 30 százalékát érintheti a menstruációs szegénység, emlékeztetett az LMP, amely szerint ezen változtatni kell, ezért törvénymódosítást nyújtottak be, hogy

az egészségügyi betéteket és tamponokat a kedvezményes 5 százalékos áfakulcs alá sorolják át.

Schmuck Erzsébet, az LMP országgyűlési képviselője emlékeztetett, már Nyugat-Európában is felismerték, hogy a menstruációs szegénység nemcsak a fejlődő országokban, hanem fejlett gazdaságokban is létező jelenség. Az Európai Unió is 2007 óta lehetőséget ad a leegyszerűsítve „tamponadónak” is nevezett áfa csökkentésére, mellyel a tagállamok fele élt is.

A politikus azt is írta, a nagyon szegény vidéki falvakban élők mellett hajléktalanok, de akár nagycsaládosok és beteg gyermekeket ápoló édesanyák is érintettek.

De budapesti iskolákban is előfordul, hogy a tanárnak kell betétet vennie a hátrányos helyzetű diákjainak

– fogalmazott Schmuck, aki szerint a kiugróan magas áfa csökkentése mindenképpen szükséges, de biztosan nem elégséges a probléma megoldásához. Az LMP szerint a legszegényebb rétegek számára ingyen hozzáférhetővé kell tenni a terméket, vagy a társadalombiztosításnak kell fedeznie a költségét.

A menstruációs szegénység súlyos problémájáról ebben a cikkünkben olvashat.

