Óriási razzia volt a Nagybani Piacon

Kedden délután több kereskedőt is elvittek az adóellenőrök a Nagybani Piacról, értesült az Index. Információnk szerint, a NAV-osok a razzia alatt több raktárat is átnéztek és összesen tíz embert hallgattak ki, de később mindannyiukat elengedték.

A Nagybanin rendszeresen vásároló vevő az Indexnek azt mondta, úgy tudja, van olyan kereskedő, aki fél év alatt több mint 600 millió forintos adótartozást halmozott fel.

A Nagybani Piacról május végén azért írtak többször, mert a kereskedők a vevők szeme láttára csomagolták át a görög és spanyol importepret, hogy aztán magyarként árulják tovább, tetemes haszonnal.

A 24.hu-nak nyilatkozó epertermelő szerint az import epret kilónként úgy 300 forintért hozhatták be, és még ha dupla-, vagy triplaáron is kínálták, akkor is olcsóbban adták, mint a magyar termelő, aki szeretett volna kilónként 1000-1200 forintot kapni a hidegfóliás termésért.A Nagybanin szabadon megy az átcsomagolás, legfeljebb aki szégyenlősebb, az nem az asztalon csinálja, hogy mindenki lássa, hanem a kocsijában.

Kérdéseinkkel kerestük a Nemzeti Adó-és Vámhivatalt, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.