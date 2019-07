Strasbourgban kéri ügye újratárgyalását Szita Bence egyik gyilkosa

Utolsó próbálkozást tesz a szabadulásra a jelenleg a fővárosi Kozma utcai börtön különleges részlegében raboskodó K. József, írja a Bors. A Szita Bence brutális kivégzése miatt elítélt férfi a bulvárlapnak elárulta: ügyvédjével kérelmet nyújtottak be a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához, a beadványról Kertész azt állítja, hogy a bíróság be is fogadta azt.

A férfi célja, hogy az ügyet újratárgyalják, tényleges életfogytiglani büntetését csökkentsék, szerinte ugyanis az eljárás során 17 pontban hibáztak a hatóságok.

"Nagy a tét K. József számára: vagy a börtönben hal meg – akárcsak két társa, P.Erika és B. József –, vagy felcsillan a remény, hogy valaha még szabadlábra helyezhessék", írja a Bors, kiemelve, egy strasbourgi ítélet Magyarországra is kötelező érvényű, magyarán pozitív elbírálás esetén valóban újratárgyalnák az ügyet. Erre ugyanakkor kevés az esély, de a beadvány elbírálása is éveket vesz igénybe.

Ahogy arról korábban írtunk, a felsőmocsoládi Szita Bence eltűnését 2012. október 30-án jelentették be. Az élve eltemetett 11 éves kisfiú holttestére november 3-án találtak rá a felbujtó vallomása alapján, aki korábban a gyerek nevelőapjának élettársa volt. A gyermeket brutálisan bántalmazták, majd a még élő kisfiút gödörbe tették, és betemették. Az ügyben a mostoha mellett két férfit vádoltak, mindketten tényleges életfogytiglant kaptak.

A gyilkosságot P. Erika, Szita Bence mostohaanyja tervelte ki, ő súlyos betegség után 2017-ben halt meg a börtönben, néhány hete pedig másik társuk, K. József halt meg a börtönben, akit az asszony együtt tényleges életfogytiglanra ítéltek. A tárgyalásokon B.József tagadta, hogy köze lenne a gyilkossághoz. Most K. József is állítja: nem követte el, ami miatt tényleges életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.