Hét órát késett a gép, de nem fizet a Wizz Air

Nehéz lenne bármivel is kárpótolni azt, aki a gép késése miatt nem tudott elbúcsúzni haldokló édesanyjától – írta egyik olvasónk, aki június 6-án azon a Wizz Air-gépen ült, amelyik Budapest helyett először Debrecenben landolt, és csak órákkal később repült vissza fővárosba. Az utasoknak nemcsak az első állomáson, de a ferihegyi reptéren is be kellett lépniük az országba.

Én másodikként leptem a határt. Az előttem levő lány zokogva ordított a vámosokkal, hogy engedjek már át. Pár perccel később, egy elcsípett telefonbeszélgetéséből kiderült számomra, hogy a haldokló anyukáját akarta még egyszer az életben látni, elbúcsúzni tőle. Köszönhetően ennek a kis malőrnek erről lemaradt.

Előre bejelentett lezárás, azaz rendkívüli körülmény

A cirka hétórás késés miatt többen is megpróbálták visszaszerezni a repülőjegy árát, de a Wizz Air szerint az utasoknak az eset miatt nem jár kártérítés. Az Index kérdésére tegnap azt válaszolták, hogy

a Budapest–London Gatwick-járatuk egy résidőnek köszönhetően sajnos nem tudott időben megfordulni London Gatwick repülőterén, hogy az London Gatwick–Budapest-járatuk még a budapesti éjszakai reptérzár előtt megérkezhessen. Emiatt kellett kellett a repülőgépnek Debrecenben leszállnia.

Azt is hozzátették, hogy az európai légiforgalmi irányítás szűkös kapacitása miatt sajnos az iparágban mindenkit sújtanak a repülőtársaságoktól független késések. Ennek elszenvedője volt ebben az esetben a Wizz Air.

Az utasoknak azt írták, hogy a W6 2222 számú járat átirányítását

a Budapesti repülőtér bezárása okozta, amely komolyan befolyásolta az összes repülőtéri műveletet, ez pedig a rendkívüli körülmények kategóriájába tartozik,

ezért pénz nem jár vissza.

Az már másnap kiderült, hogy a repteret az elektromos rendszer karbantartási munkálatai miatt zárták le. Erről viszont már hetekkel korábban tájékoztatták a légitársaságokat, tudtuk meg a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kommunikációs osztályától.

A légi közlekedésben nemzetközileg hivatalos közlésnek számító úgynevezett NOTAM közlemény május 30-án ment ki, amit minden légitársaság megkapott. Ezzel párhuzamosan minden olyan légitársaság, amelynek menetrend szerinti járata közel esett a zárás időpontjához, külön értesítést is kapott.

Emiatt ma újabb levelet írtunk a Wizz Airnek, és azt kérdeztük tőlük:

Egy előre bejelentett reptéri zárás miért számít rendkívüli körülménynek?

Ha időben látják, hogy az adott járat nem tud landolni egy esetleges reptéri lezárás előtt, miért indulnak el? Ilyen esetekben milyen szempontokat tart szem előtt a cég?

Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.