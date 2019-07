Balhé a búvároknál a Hableány-kitüntetések miatt

A dunai hajókatasztrófa mentésében résztvevő búvárok miatt feszültek egymásnak a Magyar Búvár Szövetségben (MBSZ). A szervezeten belül többen is úgy látják, hogy a Hableány mentésében résztvevő búvárok úgy kapták meg a négycsillagos kitüntetést, hogy az nem is járhatott volna nekik. Arról ugyanis, hogy kinek adományozhatják oda a legmagasabb búvárelismerést, a Technikai Bizottság tagjai szigorú előírások alapján döntenek. De őket ezúttal pont nem kérdezték meg.

Az MBSZ múlt héten 24 ipari és mentőbúvárt tüntetett ki, akik részt vettek a Hableány turistahajó balesete utáni mentésben. Közülük 15-en kapták meg a négycsillagos elismerést.

Bár a szakma legelismertebb és legismertebb szakemberei szerint is elvitathatatlan, hogy a mentésében résztvevő búvárok nagy teljesítményt nyújtottak, de a kitüntettek közül jó néhányan hiányoztak.

Nem kaptak négycsillagos elismerést például a Fővárosi Katasztrófavédelem búvárai, akik lelkileg talán a legmegterhelőbb feladatot végezték. Ők emelték ki annak a négy személynek a holttestét, akiket utoljára találtak meg a Hableány roncsában

– mondta az Indexnek Vámosi Antal, akit június 4-én bíztak meg azzal, hogy a mentés alatt irányítsa a búvárok munkáját.

Az ügyre rálátó másik forrásunk szerint viszont olyan is megkapta a négy csillagot, aki „ a mentés alatt a fedélzetről irányított és olykor kólát osztogatott a többieknek. ″

Nem egyetlen nagy mentés után jár

Arról, hogy kinek jár a rangos szakmai elismerés itthon az MBSZ alá tartozó Technikai Bizottság dönt.

A bizottság elnöke összehív egy háromcsillagos oktatókból álló tanácsot, akiknek a Nemzetközi Szövetség szigorú előírásait is figyelembe véve határoznak arról, hogy kik kaphatják meg az négy csillagot.

Az egyik legfontosabb kritérium, hogy a negyedik csillag egy hosszan tartó folyamat után, nem pedig egy egyszeri nagy cselekedet – például egy katasztrófa utáni mentés – után adományozható. A búvárnak az MBSZ tagjának kell lenni, és alapesetben az is fontos kitétel, hogy csak olyan búvár kaphatja meg a negyedik csillagot, aki korábban már megszerezte a harmadikat is, vagyis az itthon elérhető legmagasabb oktatói minősítéssel rendelkezik, teszi hozzá forrásunk. A kitüntettek között viszont volt olyan, aki csupán egycsillagos minősítéssel rendelkezett.

Valószínűleg ő sem futott át a rendszeren. Arról ugyanis, hogy kik kapják meg a legmagasabb elismerést ezúttal nem a Technikai Bizottság, hanem a MBSZ elnöksége zárt ülésen döntött. Bár ezeken az okleveleket a bizottság elnökének kellett volna aláírnia, az elismeréseken az MBSZ elnökének szignója álla. Kerestük a Technikai Bizottság elnökét, de ő nem akart nyilatkozni. Nyíri Iván, az MBSZ elnöke az Indexnek azt mondta, hogy

amíg külföldön a szarból is képesek várat építeni, mi, magyarok az aranyból is képesek vagyunk szart csinálni.

Hozzátette azt is, hogy ő csupán a június 18-i elnökségi ülésen meghozott döntést hajtotta végre. Mint mondta, ő egy szakszövetség vezetője és ha vitájuk is van az, azt a berkeiken belül rendezik le. Ez minden bizonnyal így is lesz. Az elismeréseket minden bizonnyal nem vonják vissza, de az ügyet, úgy tudjuk, fegyelmi és az etikai bizottság előtt is megvitatják majd.