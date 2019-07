Felfüggesztették Demeter Márta mentelmi jogát

MiutánPolt Péter legfőbb ügyész kezdeményezte Demeter Márta mentelmi jogának felfüggesztését, a parlament ma meg is szavazta ezt. A szavazati arány 131 igen, 52 nem, 0 tartózkodás volt. A döntéshez a jelenlévők kétharmada kellett.

Hargitai János, a mentelmi bizottság elnöke a döntés előtti felszólalásában azt mondta, az iratokból megállapítható, hogy Demeter Márta Kecskeméten a repülőbázison repülési naplóba tekintett bele. A szakreferens tájékoztatta, hogy az adatok nem nyilvánosak. Demeter megismer egy iratot, mely szerint 2018 szeptember 6-án egy honvédségi gépen Orbán Flóra nevű utas utazott.

Demeter Márta ezt nyilvánosságra hozta arra utalva, hogy a miniszterelnök lányáról lehet szó. Ez hivatali visszaélés bűntett megalapozott gyanúját veti fel, mondta Hargitai. Hozzátette: bizottságban megjelent Demeter Márta, elmondta álláspontját, ugyanakkor a bizottság 4-2 arányban a kiadás mellett döntött.

A döntés előtt az érintett is szót kapott a parlamentben. Demeter azt mondta, ellene felségsértési pert indítanak, ami senkit nem lephetett meg, "2018 március 15-én meg lett ígérve, hogy minden eszközzel leszámolnak a politikai ellenfelekkel", fogalmazott Demeter. Hozzátette: felmerül a kérdés, mitől félnek ennyire. Azt is mondta, hogy őt és az ellenzéki politikusokat az emberek azért küldték a parlamentbe, hogy ellenőrizzék a kormányt. Ezt akarja ellehetetleníteni a kormány.

Aztán azt mondta, az igaza tudatában áll az eljárás elébe. A dolga az ellenőrzés, ezt a munkát a jövőben is el fogja látni ő is és az ellenzék is, zárta felszólalását.

Az LMP-s Demeter Márta ellen négy parlamenti képviselő és egy magánszemély tett feljelentést hivatali visszaélés miatt, mert 2018 őszén egy írásbeli kérdésben azt sugallta, hogy Orbán Viktor egyik lánya katonai repülővel utazott haza Ciprusról. Amellett, hogy ez a közlés valótlan volt, az ügyészség szerint Demeter a törvényi kötelezettségét megszegve, közérdekből nem nyilvános adatokat adott ki. A büntetőeljárást akkor tudják lefolytatni, ha felfüggesztik a képviselő mentelmi jogát.