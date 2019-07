Fellebbezett az ügyészség: továbbra is folytatnák a Czeglédy elleni büntetőeljárást

Ahogy arról beszámoltunk, az európai parlamenti választáson a Demokratikus Koalíció listájának 36. helyén szereplő Czeglédy Csaba ellen bár már két éve zajlott büntetőeljárás költségvetési csalás miatt, de a kampányban mint képviselőjelöltnek neki is járt a mentelmi jog. Bár a Csongrád Megyei Főügyészség szerette volna, ha továbbra is nyomozhatnak ellene, a Nemzeti Választási Bizottság nem függesztette fel Czeglédy mentelmi jogát, ezért a törvény szerint a Szegedi Törvényszéknek meg kell szüntetni vele szemben a büntetőeljárást.

Június közepén azonban a Czeglédy Csaba elleni eljárás folytatását kérte a Csongrád Megyei Főügyészség a Szegedi Törvényszéktől. "a képviselő jelöltet megillető mentelmi jog megszűnését követően az eljárás ezen okból történő megszüntetése nem akadálya annak, hogy a mentelmi jog megszűnését követően a büntetőeljárást lefolytassák" - írták akkor közleményükben többek között.

A Csongrád Megyei Főügyészség viszont hiába kérte az ügy folytatását, a Szegedi Törvényszék a büntetőeljárási törvényre hivatkozva elutasította a kérést, „a Czeglédy Csabával szemben indult bírósági eljárás befejeződött, többé nincs vele szemben folyamatban büntetőügy” – idézte a Hvg.hu a bírósági iratot. Az ügyészség fellebbezhet, de az is előfordulhat, hogy szinte elölről kell kezdeni az egész eljárást, tette akkor hozzá a lap. Ez most meg is történt.

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség friss, július 12-i közleményében azt írják, fellebbeztek a döntés ellen, és továbbra is a büntetőeljárás folytatását kérik:

"A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség dr. Cz. Cs. A-nal szemben megszüntetett büntetőeljárás folytatását indítványozta (Humán Operátor Zrt. féle ügy) Mint az korábban ismertté vált a költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt a Szegedi Törvényszéken indult büntető ügyben dr. Cz. Cs. A. terhelt vonatkozásában mentelmi jogára tekintettel az eljárás megszüntetésére került sor.

A mentelmi jog megszűnését követően a Csongrád Megyei Főügyészség indítványt terjesztett elő a büntetőeljárás folytatása érdekében, melyet az első fokon eljáró bíróság elutasított. Ezen végzéssel szemben a főügyészség fellebbezést jelentett be, melyet a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség annak indokaival egyezően fenntartott és a Szegedi Ítélőtáblához megküldött másodfokú átiratában az elsőfokú végzés megváltoztatását, dr. Cz. Cs. A. vonatkozásában a büntetőeljárás folytatásának elrendelését indítványozta"

- írják a közleményben.

Májusban számoltunk be róla, hogy Kósa Lajos és Kocsis Máté egy úgynevezett lex Czeglédyt terjeszt elő. Kósa Lajos, az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke akkor az egyik kormánypárti lapnak úgy nyilatkozott erről:

Ha valaki ellen vádat terjesztettek elő, akkor arra az ügyre ne vonatkozzon a mentelmi jog, hiába lett a vádemelés előterjesztése után lett valaki képviselőjelölt vagy képviselő. Illetve, ha még vádat nem terjesztettek elő, de a cselekmény súlya olyan, hogy előzetes letartóztatásba helyezték, akkor ne lehessen a mentelmi jogra való hivatkozással kivonni ez alól az intézkedés alól.

A képviselők mentelmi jogával összefüggésben egyes törvények módosításáról szavazott kedd reggel a parlament. A törvényjavaslat minősített többséget igénylő részeit 153 igen, 26 nem, 3 tartózkodással, az egyszerű többséget igénylő rendelkezéseket pedig 153 igen, 27 nem, 3 tartózkodással fogadta el az Országgyűlés július 2-án.