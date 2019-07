Amikor forgalmas út választja el a várost a 100 millióból épült szökőkutaktól

Már csak egy évet kell vendég nélkül kihúznia a volt fideszes alpolgármesternek, és kényelmesen saját háza lesz, uniós támogatással. Nem is nagyon hirdeti a 2014-ben felújított vendégházát.

Két új szökőkút épül Baján, amitől a város csak színesebb habosabb lesz, ami végső soron jó a lakóknak, jó a városba látogatóknak. A két szökőkútról még 2017-ben döntöttek, és a Magyar Közlöny 2017-es 161. száma szerint a kormány 80 millió forintot biztosított az építkezéshez. A szökőkutak persze azóta nem készültek el, de Baja város idei költségvetésében megtalálható a 80 millió forintos kiadási tétel az Árpád téri és Köztársaság téri körforgalmi szökőkutakra. Ez az összeg tavasszal 46 millió forinttal megnőtt.

A szökőkutak kérdése megosztja a bajaiakat, hiszen az Árpád téri körforgalom az elmúlt öt évben egyszer már átépült. Érdemes egy pillantást vetni a Google térképre, amely a 2013-as állapotokat is megmutatja, amikor a körforgalom közepe egy kiszáradt fűcsomó közepére helyezett lámpaoszlopból állt, ami 2018-ra kiépült gondozott kertszerű csomóponttal, Baja felirattal. Ide most a környékbeliek egy szökőkutat is kapnak, amellyel azonban szoros kapcsolatot vélhetően nem fognak tudni majd kialakítani, hiszen a körforgalom közepére nem nagyon szoktak gyalogosok átjárni.

A Köztársaság téri körforgalommal ugyanez a helyzet, az a tavalyi Google-képeken látható, hogy frissen ültetett virágok vannak a felújított Köztársaság téri körforgalomban.

Most ezekre ráköltenek majd 80 millió forintot, hogy szökőkút is díszítse a körforgalom közepét.

A körforgalom és a szökőkút kérdése nem új Baján, hiszen, amint arra a Sugópart nevű portál felhívta a figyelmet, az 51-es és a Baját elkerülő 511-es észak-keleti csomópontjánál már létezik egy szökőkút a körforgalom közepén, bár az meg évek óta nem működik.

Az építkezések már nagyban zajlanak, markolókat is látni, forgalmi korlátozásokat is életbe léptettek, ráadásul tavasszal a 80 millió mellé a megnövekedett építőipari költségekre hivatkozva a város önerőből még további 46 millió forinttal egészítette ki a beruházás költségvetését, ami már 126 millió forintra rúg.

Amit a helyiek egy része szintén nem ért, hogy a látványtervek alapján az Árpád téri körforgalom közepére egy portugál vitorláshajó formájú szökőkutat terveztek, aminek kevés köze van Bajához.

A szökőkutakkal kapcsolatban kérdéseket írtam a bajai városvezetőnek, amire Fercsák Róbert polgármester írt választ, és meghívott az átadóra, hogy akkor majd választ is kaphatunk a kérdéseinkre. Az átadás pontos időpontjáról később tájékoztat.