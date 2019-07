93%-kal megválasztott fideszes polgármester ellen indít jelöltet a Fidesz

Kengyel egy 3500 fős település Jász-Nagykun-Szolnok megyében, ahol a 2014-es önkormányzati választáson Nagy Szilárd a Fidesz-KDNP jelöltjeként lett polgármester, a választók 93%-a szavazott rá. Néhány évvel később azonban látványosan megromlott a viszonya a helyi fideszes országgyűlési képviselővel, Boldog Istvánnal, aminek a hírekig eljutó állomása volt egy rossz úton történt összeszólalkozás.

Boldog István 2018 áprilisában a kampány kellős közepén posztolt egy videót, ahol Nagy Szilárdot, Kengyel fideszes polgármesterét kárhoztatta azért, hogy a Törökszentmiklóst Martfűvel összekötő, alsóbbrendű utat ellepték a kamionok.

Erre akkor a fideszes polgármester nyilvános - azóta eltávolított - Facebook-posztban reagált, amiben azt állította, a kialakult helyzetről Boldog István is ugyanúgy tehet, ő maga leveleket írt a hatóságoknak, hogy tiltsák ki a kamionokat az útról, és lobbiztak, hogy felújítsák az utat, ám "Boldog István képviselő úr úgy döntött, hogy ez nem kell, legyen inkább »háromszámjegyű« az út. Így ebből a forrásból más út újul meg” - írta, de azt is hozzátette, hogy az is Boldog sara, hogy Kengyel beadott 7 TOP-os pályázatából csak kettő nyert, írta meg akkor a 444.hu.

Erős volt ez így a kampány közepén, jelzett is már valamit, de most még konkrétabb jel érkezett:

Boldog István Facebook-ra posztolta ki, ki lesz az idei önkormányzati választáson a Fidesz polgármesterjelöltje Kengyelen, és az bizony nem Nagy Szilárd lesz.

Boldog végül Bartus Gábort jelentette be, mint a Fidesz jelöltje Kengyelen, akiről azt írta,

Az önkormányzati tapasztalattal rendelkező fiatalember képes arra, hogy Kengyelen megszűnjön a káosz és egy virágzó település épüljön választókerületünkben!

Bartus Gábor korábban a kengyeli általános iskolában volt testnevelő tanár, jelenleg Rákócziújfalu fideszes alpolgármestere.

Először Nagy Szilárdot kerestük telefonon, hogy megkérdezzük a kialakult helyzetről, illetve, hogy megtudjuk, ennek ellenére el akar-e indulni a választáson, akár függetlenként. Erre Nagy azt mondta:

"Igen, elindulok a választáson a polgármesterségért függetlenként."

Azt mondta, úgy érzi, a településen nagy a támogatottsága.

Fotó: Nagy Szilárd

Nagy Szilárd elmondta, 2016-ban romlott meg visszafordíthatatlanul Boldoggal a kapcsolatuk, de az okokról nem szeretett volna részletesen beszélni. De az úttal kapcsolatos konfliktust megerősítette: ők már 2014-ben kialkudták, hogy felújítják az utat, de Boldog keresztülhúzta a számításaikat, majd mégis őt akarta felelőssé tenni. Akkori Facebook-posztját viszont levette, mert nem akarta tovább mérgesíteni a konfliktust. Azt mondja, az utóbbi időkben

a falu két táborra szakadt. Vannak, akik mellettem állnak, vannak, akik Boldog mellett. Én tűzzel-vassal próbálom irtani az országos politikát a településemen, de úgy látszik, ez most megint nem fog menni. De azok, akik mellettem vannak, úgy érzem, ők vannak többen, és azt szeretnék, hogy induljak el a választáson.

Boldog Istvánnal két és fél éve egyáltalán nem állnak szóba egymással, mondta Nagy, aki elmondta, mivel Boldog választókerületi elnök, így minden polgármestert az ő véleménye alapján mérnek, és azután, hogy megszakadt a kapcsolata vele, a Fidesz pedig olyan, hogy "mindenki bezárja az ajtót előtte" azóta.

"Nem hagytam az érdekeit úgy érvényesíteni, ahogy szerette volna. Mert engem nem ő választott a falu vezetőjének, hanem a falu lakossága."

Telefonon kerestük Boldog Istvánt is, ahonnan azt a választ kaptuk, egyelőre nem nyilatkoznak jelöltek ügyében. Bartus Gábornak is írtunk, hogy örülnénk, ha tudnánk pár mondatot váltani, amint elértük, visszajelez, frissítjük cikkünket.