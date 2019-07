Három lövést adtak le a bozótvágóval rendőrökre támadó abdai férfira

A Győri Regionális Nyomozó Ügyészség hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt rendelt el nyomozást annak a férfinak az ügyében, aki egy bozótvágó késsel rátámadt a jogszerűen intézkedő rendőrökre, írja közleményében az ügyészség.

Ahogy arról beszámoltunk, bozótvágó karddal mért csapást egy rendőrre egy férfi Abdán vasárnap kora este, a rendőrök célzott lövést adtak le a támadóra, aki súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen meghalt. Hétfőn a helyszínen riportoztunk, a férfi édesapjával is beszéltünk, aki többek között azt mondta, fiát már többször is a pszichiátrián kezelték skizofréniával és depresszióval. A baj az volt, hogy a férfi nem ismerte be a betegségét, és nem szedte a gyógyszereit, ennek lehetett a következménye a vasárnapi kirohanása is, mondta a férfi édesapja.

Az ügyészségi közlemény összefoglalója szerint július 14-én a késő délutáni órákban egy Abdán élő nő mentőt hívott a felnőtt fiához, akit a lakáshoz kiérkező mentősök a férfi agresszív magatartása miatt nem tudtak megvizsgálni, ezért rendőri segítséget kértek.

A helyszínre kiérkező rendőrpáros bement a lakásba, ahol a férfi egy kb. 40 cm élhosszúságú, kiélezett bozótvágó késsel rájuk támadt, ezért a rendőrök kimentek a lakásból, ahol az egyikük a bejárat előtt részen a földre esett. Ezt látva a férfi a kezében lévő bozótvágó késsel a földön fekvő rendőr főtörzszászlóst a fején egy alkalommal megütötte, vágott sérülést okozva ezzel a sértett rendőrnek.

Mivel a férfi a földön fekvő és sérült rendőrt a kezében lévő bozótvágó késsel ismét meg akarta ütni, ezért a rendőrpáros másik tagja a nála lévő szolgálati fegyverével három lövést adott le a férfira, aki a lövések okozta sérülések miatt a helyszínen meghalt.

A nyomozó ügyészség végül másnap, július 15-én hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt rendelt el nyomozást, amelynek feladata a tényállás teljes körű felderítése, áll a közleményben.