Sorozatban lopták és rabolták az Orbán-kormány Audijait, Passatjait

Húsz éve, 1999-ben volt Orbán Viktor miniszterelnökségének első teljes éve. Ennek apropóján Orbán99 címmel indítottunk sorozatot, amelyben azokat a sztorikat elevenítjük fel, amelyek érdekesek napra pontosan két évtized távlatából is. Akár azért, mert jól rímelnek jelenlegi eseményekre, akár azért, mert támpontot adhatnak Orbán Viktor mostani döntéseihez és motivációihoz, vagy szimplán azért, mert ha most történnének, még ma is simán az újságok címlapjára kerülnének. Korábbi cikkeink közül itt válogathat.

A kormányfő kancelláriaminisztere, Stumpf István sofőrje műszaki hibára gyanakodva félreállt a kék villogóval felszerelt Audi A6-ossal a Batthyány utcában. Amikor kiszállt az autóból, egy ismeretlen férfi félrelökte őt, és elhajtott az autóval.

1999 májusa volt, és miközben egy ilyen ügy ma egészen biztosan a címlapokra kerülne, akkoriban ez az autólopás csak egyike volt a kormánytagokat, más politikusokat és minisztériumi flottákat érintő lopási/rablási hullámnak, így csak egy közepes hírt ért a korabeli lapokban. Az Orbán-család terepjárójáról mi is írtunk egy évfordulós cikket, de ellopták akkoriban a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, Bogár László, és Végh Ferenc vezérezredes, vezérkari főnök Audiját és VW Passatját is. Bár akkor már nem volt friss ügy, de "nagyvad" volt Györgyi Kálmán legfőbb ügyész 1998. június 25-én ellopott szolgálati BMW-je is. Összesen másfél év alatt több mint húsz értékes állami autót vittek el a tolvajok (az akkori újságcikkek alapján összeállított részletesebb listát a cikk végén olvashatnak).

A sorozatos autólopások miatt júliusban a Köztársasági Őrezred használati utasítást készített az állami autók vezetőinek. Az őrezred és a rendőrség első ötlete az volt, hogy egységesítsék az állami autók rendszámát, hogy a tolvajok egyből tudják, mit nem kéne ellopni, mi az, amit majd tripla erővel keres a rendőrség. Ez azonban a politikusok ellenállásán elbukott, azt mondták, nem akarják, hogy még a magánjellegű útjaikon is egyből tudja mindenki, ki ül az autóban.

A füzetkében pedig olyan tanácsok szerepeltek, mint hogy beszállás után mindenki azonnal zárja be az autót,

hiszen megtörtént, hogy a vezetőt stoptáblánál, közlekedési lámpa előtt, vagy éppen várakozás alatt kirángatták a gépkocsi volánja mögül,

írta az akkori Népszava. Felhívták az illetékesek figyelmét arra is, autójukat egy pillanatra se hagyják ott járó motorral.

Horváth Pál, a Miniszterelnöki Hivatal közbeszerzésekért felelős (akkori) főigazgatója júliusban azt nyilatkozta, hogy magáncégek is megkeresték már a hivatalt, és ajánlatot tettek műholdkövetős lopásgátló rendszerek telepítésére, de azt drágállotta a hivatal, úgyhogy maradtak a sima biztosításkötésnél és a dupla riasztóval (hogy ez pontosan mit jelent, azt nem részletezték az akkori cikkek).

Szeptemberben aztán mégis kötött egy megállapodást az állam, igaz, nem kellett érte fizetni semmit: "Öt éven át ingyen vigyáz a Miniszterelnökség legértékesebb autóira a Falcon biztonsági rendszer" - írták a lapok. A műholdas járműkövető és rendszámfelismerő rendszernek a követő részét szerelték be az autókba, a rendszer kapcsolatban állt a rendőrséggel, a vám- és pénzügyőrséggel és a polgárőrséggel. A rendszer rendszámfelismerő-felderítő részével akkoriban 30 rendőrautó cirkált, és átlagosan naponta egy lopott járművet találtak.

Októberben ennek ellenére ellopták Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter hivatali Passatját. Arra a kérdésre, hogy éjszaka hol parkolt Deutsch, sem a minisztérium, sem a rendőrség nem válaszolt. Csurka István MIÉP-elnök szintén októberben jelentette be a parlamentben egy napirend előtti felszólalásában, hogy neki is ellopták az autóját. A politikus nem is lett volna önmaga, ha nem keveri bele egyik ősellenfelét, Demszky Gábort, hangsúlyozva, hogy az SZDSZ-es főpolgármester beszéde alatt lopták el a kocsit.

Novemberben a kormányközeli Napi Magyarország készített összeállítást a lopásokról. Azt írták, gyenge a kormányzati gépjárművek védelmi rendszere, viszont

nem politikai alapon lopnak a tolvajok,

hanem szimplán nagy értékű autókra utaznak, amelyeket leggyakrabban a szovjet utódállamok és az arab országok területére visznek megrendelésre. Azt is írták, hogy továbbra sem sikerült forrást találni a Köztársasági Őrezred javaslatának megvalósításához, amely szerint miniszterek szolgálati autóit fel kellene szerelni különböző biztonságtechnikai eszközökkel, például golyóálló üveggel, kilövésbiztos gumikkal, oldalmerevítőkkel, a sofőröket pedig a kormányőrség tagjaira kellene lecserélni, mivel ezek a tisztek egyben fegyveres testőrök is.

A sok ellopott autó közül csak egyet, Pusztai Erzsébet Audi A6-osát találták meg a rendőrök, Fóton. Ebben a rendőrséget segítette az a mobiltelefonnal összekapcsolt figyelőrendszer, amit az Egészségügyi Minisztérium szereltetett az autóba. Igaz, ezt csak a lopás után helyezték üzembe, a sofőr ugyanis nem „élesítette” a rendszert.

Ellopott autók 1998.: Január: a Külügyminisztérium Volkswagen Passatját próbálták meg ellopni a XI. kerületből, sikertelenül. Ellopták viszont a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Opel Astráját. Április: a Külügyminisztérium Opel Vectráját a XIV. kerületben ellopták. Május: az Igazságügyi Minisztérium autóját lopták el a XII. kerületből. Július: a Népjóléti Minisztérium Opel Omegáját a XX. kerületben lopták el. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium autóját is elvitték, a sofőr egy benzinkútnál a zárban hagyta a a kulcsot. Szeptember: az Egészségügyi Minisztérium VW Golfját lopták el a XII. kerületből. December: a Miniszterelnöki Hivatal Golfját a XIV. kerületből lopták el. A Miniszterelnöki Hivatal Audi A6-os gépkocsiját lopták el a XI. kerületből. 1999. Február: a Külügyminisztérium Mercedesét lopták el a XII. kerületből. Április: az Egészségügyi Minisztérium Audi A6-os gépkocsiját próbálták ellopni, de a kísérlet sikertelen volt. Május: Stumpf István kancelláriaminiszter Audi A6-os gépkocsiját lopták el az I. kerületből, és ellopták Orbán Viktor miniszterelnök személyes használatú dzsipjét, de azt a rendőrségnek sikerült megtalálnia. Június: a Szociális és Családügyi Minisztérium Golfját lopták el a IX. kerületből. A Miniszterelnöki Hivatal Golfját a XV. kerületből lopták el. Július: a Miniszterelnöki Hivatal Audi A6-osát a XI. kerületből lopták el. Ellopták az Államkincstár VW Passatját. Augusztus: a Honvédelmi Minisztérium gépkocsiját, és Malajzia budapesti nagykövetségének Mercedesét lopták el. Szeptember: ismét a Honvédelmi Minisztériumtól loptak el egy gépkocsit, valamint a Miniszterelnöki Hivatal gépkocsiját próbálják meg elvinni, de nem sikerül. Ugyanebben a hónapban a Miniszterelnöki Hivatal újabb gépkocsiját próbálják meg feltörni, ismét sikertelenül. Továbbá ellopták Várhegyi Attila kulturális államtitkár Audi A6-osát. Október: Frajna Imre, a tb-alapot felügyelő államtitkártól és Pusztai Erzsébet, az Egészségügyi Minisztérium politikai államtitkárának autóját lopták el. Ellopták az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének Audiját, és Deutsch Tamás autóját is.

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)