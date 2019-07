Végignézték a Hableány áldozatainak halálát a Viking utasai

A május 29-i budapesti hajókatasztrófa vizsgálata során felvett tanúkihallgatási jegyzőkönyvek arról árulkodnak, hogy nemcsak az előzésre vonatkozó hajózási szabályokat, hanem a vízen való találkozás, illetve a hajóútvonalak keresztezésének a szabályait is megsérthette a Viking Sigyn kapitánya, írja a Magyar Nemzet.

A lap szerint a a találkozás, keresztezés és előzés hajózásai szabályzatban lefektetett előírásait is sértő részletek a tanúkihallgatási jegyzőkönyvek tanulmányozása és összevetése alapján válhatnak világossá.

A szakértők szerint a Sigyn hajóvezetőjének az AIS-rendszerén, a radarján, sőt szabad szemmel is látnia kellett a Hab­leányt, és azt is, hogy az útvonaluk metszi egymást. A folyami hajózás hírközlését biztosító, ellenőrző és irányító Navinfo diszpécserei tanúvallomásukban pontosan el is mondták ezt.

A kihallgatási jegyzőkönyvekből egyértelmű: a Sigyn érkezett hátulról, a Hab­leány jobbról előrébb haladt tőle, utóbbi a szabályzat szerint nem is változtathatta meg az útirányát, az előbbinek pedig lassítania kellett volna.

A hajózási szabályzat ráadásul azt is világosan kimondja, hogy amennyiben a hajó vezetője összeütközés veszélyét észleli, a hajónak egy nagyon rövid hangokból álló sorozatot kell leadnia.

A Sigyn érkezett hátulról, hajóvezetője azonban nemhogy az összeütközés veszélyét, de magát az ütközést sem észlelte.

A kihallgatási jegyzőkönyvekből egyértelmű: a Viking amerikai utasai kiabáltak Csaplinszkij kapitánynak, hogy „hajó, hajó, állj!”, illetve hogy elütött egy kisebb hajót. Csaplinszkij utóbbira mondta, hogy „What?” – „Micsoda?” Ez 21 óra 6 perc 7 másodperckor történt.

A Sigyn mögött érkező Viking Ingvi hajóvezetője 21 óra 9 perc 57 másodperckor oroszul hívta a Sigynt. „Itt vagyok. Jura, mi történt?”, Csaplinszkij válasza:

Összeütköztem valami hajóval. Látsz valamit mögöttem?

A válasz:

Mögötted semmit nem látok.

majd – mint a lap megfogalmazta – az Ingvi is megállás nélkül áthajózott a hullámsírba küldött Hableány, illetve a felső fedélzetéről a vízbe esett, illetve ugrott utasok felett, aztán továbbállt.

Erre mondta azt korábban Sógor Zsolt, a Hab­leányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. sértetti képviselőjeként a Magyar Nemzetnek, hogy vizsgálni kell a segítségnyújtás elmulasztását is nemcsak Jurij Csaplinszkij, hanem az Ingvi személyzete esetében is.

A jegyzőkönyvekből azonban korántsem csupán ez, az újabb felelősségi kérdés merül fel. A Hableányt legázoló hajó külföldi utasai ugyanis horrorisztikus jelenetekről számoltak be, hanem kiderült az is: a szállodahajó felső fedélzetén, az orrtaton álló amerikai turisták a Parlamentet fotózták. Így tőlük karnyújtásnyira látták hullámsírba merülni a Hableányt, és még az életük utolsó pillanatait megélő áldozatok szemébe is belenéztek, fogalmaz a kormányközeli lap.

A Magyar Nemzet idézi is a tanúkat:

Katherine B. G. a hajó elején, jobb oldalon fotózott. Egyszer csak feltűnt a látóterében a Hableány:

... láttam, hogy annyira közel van, hogy össze fogunk ütközni. [...] A Viking a kis hajó hátsó részét ütötte meg [...], oldalára borult és nagyon gyorsan elmerült [...], a másik hajón láttam, hogy emberek integetnek [...], kiabáltak.

Sana U. látva a rohamosan közeledő Hab­leányt, azt hitte, összeütköznek, majd a másik hajó lepattan a Sigynről:

A kis hajó nekiütközött a mi hajónk jobb oldalának [...] oldalra billent, aztán azonnal a nagy hajó alá került [...] sikítottam, és hátrarohantam a kapitányért, aki jött előre és megnézte, hogy tényleg történt-e valami

– mondta az utas.

Pamela P. A. az ütközés utáni pillanatokról úgy fogalmazott:

A kis hajó (az ütközés következtében) befordult a nagy hajó elé, majd a jobb oldalára fordult és elsüllyedt. A kis hajó a nagy hajó bal oldalán jött fel a vízfelszínre, néhány embert láttam a vízben. [...] Ők ekkor még életben voltak [...], mentőmellényeket dobtak be nekik [...], a hajó (a Hableány) a jobb oldalára fordult, az összes mellény feljött a vízre, de egy ember sem.