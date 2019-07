Honvédelmi miniszter: Oroszország is veszély a NATO szerint

Nem azért fejlesztjük a magyar haderőt, mert háborúra készülünk, hanem hogy képesek legyünk megvédeni a békét; szeretteink, értékeink, hazánk megvédése az elsődleges, mondta Benkő Tibor, honvédelmi miniszter csütörtökön Zalaegerszegen az MTI beszámolója szerint.

Fotó: Mónus Márton / MTI Benkő Tibor honvédelmi miniszter

Benkő szerint új világrend van kialakulóban, ami tele van kihívásokkal, kockázatokkal és fenyegetésekkel. A délszláv válság vagy az Ukrajnában zajlott események is mutatják, hogy a közvetlen szomszédságunkban is milyen gyorsan képes kialakulni egy új helyzet, ami egészen más hadviselést jelent. Megjelent a "hibrid hadviselési forma", ami nemcsak a katonákra, az országra, de a közigazgatásra, a működésre is ki tudja terjeszteni a hatását, ma már a kibertérben is zajlanak hadműveletek.

A miniszter szerint a NATO-doktrína alapján "elrettentést kell alkalmazni", mert "az erőssel tárgyalnak, a gyengének parancsolnak".

A NATO két veszélyeztetettségi irányt jelöl meg, kelet felől Oroszországot, délről pedig az instabil afrikai, ázsiai, közel-keleti államokat, Benkő úgy véli, Magyarország számára inkább a déli fenyegetettség az elsődleges, a migrációs hullám is ide kötődik. "Nem véletlenül küldünk évente több mint 2000 katonát békemissziós feladatokra", hogy ott teremtsenek élhető világot az embereknek, ahol születtek, ahol élnek - mondta.

A honvédelmi tárca jövőre kiemelt költségvetési támogatást kap, az ideihez képest 103 milliárd forinttal többet, ami így meghaladja a 616 milliárd forintot. A korábbi években a tervezettnél mindig többet fordíthatott honvédelemre az ország, aminek köszönhetően 2024-re lépésenként elérjük a NATO-vállalásként elvárt, a GDP két százalékában meghatározott mértéket.

Benkő elmondta, 16 könnyű helikoptert vásárolt az elmúlt években a Magyar Honvédség, 20 nagyobb teljesítményű beszerzése is folyamatban van, így korszerűbb, jobban felszerelt helikopterei lesznek Magyarországnak, "mint a sokáig irigyelt német vagy osztrák haderőnek."

A hazai fegyvergyártás fejlesztésével az a szándék, hogy a katonák, a rendőrök, a büntetés-végrehajtásnál vagy a NAV-nál dolgozók a magyar piacról beszerzett fegyvereket használjanak. A hazai hadiipar képes pisztolyokkal, géppisztolyokkal, gépkarabélyokkal és mesterlövő fegyverekkel ellátni az országot.

Szeretnének a jelenlegi egyetlen honvéd középiskola mellett az országban további nyolc-kilenc hasonló intézményt is létrehozni, hogy a honvédelmi nevelés is minél inkább része legyen a társadalomformálásnak.