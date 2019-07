Mezőberényben éjszaka nincs orvos, egy mentőtiszt ügyel

Mezőberényben és környékén úgy tudják megoldani az éjszakai háziorvosi ügyeletet, hogy augusztus elsejétől egy mentőtisztet alkalmaznak a feladatra, írja a Népszava. A településen napközben orvosok ügyelnek, a képzett mentőtiszt délután négytől másnap reggel nyolcig, illetve munkaszüneti napokon látja el a feladatot.

Siklósi István, Mezőberény polgármestere a Népszavának azt mondta: az utóbbi időben már nem lehetett megfelelő orvost találni az ügyeletre. Ezért elfogadták az általuk megbízott szolgáltató ajánlatát a mentőtiszt alkalmazására Mezőberényben, valamint Csárdaszálláson, Kamuton és Köröstarcsán.

Az alapellátási ügyelet ellátása önkormányzati feladat, de a jogszabályok azt nem teszik lehetővé, hogy orvosok helyett mentőtisztek önállóan lássák el a feladatot. A mezőberényi polgármester a lapnak azt mondta: az új helyzetet előzetesen támogatta a a járási kormányhivatal tiszti főorvosa. Az ügyeletes mentőtiszt Mezőberényben fogadja a betegeket, de ha szükséges onnan megy házhoz. Munkáját orvos felügyeli majd Gyomaendrődről.

A mentőtisztek alapos, négyéves egyetemi képzésen esnek át, az életmentés során akár orvosi beavatkozásokat is végezhetnek. Két dolgot nem tehetnek meg: nem rendelhetnek receptköteles gyógyszert, illetve a halál beálltát nem állapíthatják meg. Más településen is előfordul, hogy mentőtiszt látja el az ügyeletet, de ha komolyabb gond van, neki is értesítenie kell az esetről a közeli orvost.

Az orvoshiány különböző szinteken jelenik meg a magyar egészségügyben. Nemcsak a kórházakban van bizonyos szakorvosból kevés, nehéz lefedni a településeken az éjjel-nappali háziorvosi ügyeleteket is. Nemrég arról írtunk, hogy Balatonalmádiban a házi gyermekorvosokat is beosztották a felnőtt ügyeletbe, de ezt a felelősséget az orvosok egy idő után nem vállalták.