Ápolási díj: Ungár benyújtotta a Fidesz korábbi javaslatát

Miután a kormánypártok nem szavazták meg Ungár Péter javaslatát, hogy az otthon ápolási díj mértéke a GYOD-hoz hasonlóan legalább 100 ezer forintra emelkedjen, az LMP-s politikus benyújtott egy határozati javaslatot, amely azt mondaná ki, hogy az ápolási díjat kössék a mindenkori minimálbérhez.

Az idősek, magatehetetlen betegek ellátása, gondozása olyan feladat, melynek megoldásához a társadalomnak feltétlenül szüksége van az ápolásra szoruló személy családtagjainak közreműködésére is. A családi, saját háztartásban végzett ápolás, gondozás társadalmi értéke mellet közvetlen, pénzbeli haszna is jelentős, hiszen a költséges intézményi ellátás kiváltásával jelentős normatív finanszírozás is megtakarítható. Az anyagi megbecsülés mértékének növelésére, kiszámíthatóvá tételére ezen a területen különösen nagy szükség van