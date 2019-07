Teljes ellenzéki összefogás valósult meg a döghúsbotrányról elhíresült faluban

A döghúsbotrányról elhíresült Kötegyán faluban a teljes ellenzék összefogott, a fideszes polgármester pedig visszalépett - számolt be a Magyar Hang. Kötegyán egy 1400 fős, a román-magyar határon fekvő település, ami eddig az egyetlen olyan falu, ahol egy független jelölt mögé beállt az összes ellenzéki párt vagy mozgalom.

Miklósi Ilona mögött az MSZP, a DK, a Párbeszéd, a Jobbik, a Momentum, az LMP, a Liberális Párt, valamit a Marki-Zay Péter fémjelezte helyi Kossuth Kör is felsorakozott. Ezt pénteken jelentették be egy gyulai sajtótájékoztatón, ahol a felek leszögezték, hogy a pártok tiszteletben tartják Miklósi Ilona függetlenségét. Miklósi pedig kijelentette azt is, hogy megválasztása esetén nem lép be egyik pártba sem.

A független jelölt Kötegyán számára többek között teljes átláthatóságot ígér, amibe beleérti a polgármester fizetését, a választott önkormányzati vezetők vagyonnyilatkozatait, de a közbeszerzésekkel és pályázatokkal kapcsolatos információkat és az önkormányzat által kötött szerződéseket is.

Ígéri, hogy megválasztása esetén jó kapcsolatot épít ki a civil szervezetekkel, például a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, ami abban tudna segíteni, hogy évente legalább egy alkalommal legyen tartós élelmiszerekből álló csomagosztás Kötegyánban.

Tavasszal még úgy tűnt, hogy kormánypárti jelöltből lesz kettő Kötegyánban, csakhogy a Fideszben politizáló, de 2010-ben még függetlenként, MSZP- és Munkáspárt-támogatással nyerő Nemes János nem indul újra ősszel a pozícióért - írja a Magyar Hang.

A dögbotrányban néma maradó polgármester információik szerint közvetlenül azt követően jelentette be visszavonulását, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és KDNP-elnök, és Bayer Zsolt májusban látványosan kampányolni kezdett Hajdu-Szűcs Mária Kornélia mellett, aki akkor még a Kötegyániak Baráti Köre Egyesületnek volt a jelöltje.