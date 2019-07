Hallgatnak a Wizz Air késésének kivizsgálásról

Hiába kérdeztük, a Fogyasztóvédelmet felügyelő Innovációs és Technológiai Minisztériumot, és a Miniszterelnökség sem válaszol arra, jutottak-e bármire a Wizz Air W6 2222 járatának vizsgálatával.

A Miniszterelnökség azután rendelt el azonnali vizsgálatot, miután az Index beszámolt róla, hogy a fapados légitársaság június 6-i London Gatwick-Budapest járata Budapest helyett először Debrecenben szállt le, emiatt csaknem hét órát késett, de az utasoknak semmilyen kártérítést nem akartak fizetni.

A hatóságnak többek között azt kellett vizsgálnia, hogy a légitársaság megfelelően tájékoztatta-e az ügyfeleit, illetve hogy minden jogszabályi kötelezettségüknek eleget tettek-e.

A történtek után ugyanis többen is írtak a Wizz Air-nek, hogy legalább a jegyük árát visszaszerezzék. Ám a légitársaság „rendkívüli körülményekre″ hivatkozva, elutasította a kérelmeket. Az utasoknak küldött levélben csupán annyit írtak, hogy a ferihegyi reptér lezárása miatt késtek annyit. Bár a repteret valóban lezárták és arról egy héttel korábban tájékoztatták is a légitársaságokat, a Wizz Air az Indexnek bővebben is kifejtette a késés okát.

A repülőgép eleve késve érkezett Budapestről Londonba. Sajnos a járat a reptérzártól független, előre nem látható okok (az európai légi irányítás szűkös kapacitása miatti korlátozások) miatt késett, ezért leszállási ideje „belecsúszott” a tervezett lezárásba. Kértük a járat elsőbbségi kezelését a gatwicki repülőtéren dolgozó földi kiszolgáló partnerünktől, és kérelmeztük egy mihamarabbi résidőt a felszálláshoz az EuroControltól, de sajnos nem kaptuk meg. Minden erőfeszítésünk ellenére nyilvánvalóvá vált, hogy nem sokkal, de lekéstük annak lehetőségét, hogy a gép még a reptérzár előtt landolhasson Budapesten. Ezért kellett a járatot Debrecenbe irányítanunk, majd a reptér megnyitása után, az utasokkal a fedélzeten továbbrepülni Budapestre.

– írták.

Arra viszont nem tértek ki, hogy miért nem mondtak semmit a késés okairól az utasoknak. Többen is azt írták az Indexnek, hogy nemhogy ők, de a légiutas-kísérők sem tudták, hogy a gép Budapest helyett, miért Debrecenben szállt le.

A Miniszterelnökség egyébként nem először indít fogyasztóvédelmi vizsgálatot a Wizz Air ellen. Két héttel a június 6-i eset után, június 25-én a légitársaság járata már el sem indult Londonból, az utasok pedig csak 24 órával később jutottak haza. A rengeteg panasz ellenére Orbán Viktor miniszterelnök a minap mégis a diszkont légitársaságot választotta, és Milánóból a Wizz Air járatával jött haza, ami ezúttal nem késett.