Závecz: Háromszázezerrel nőtt a pártnélküliek száma júliusban

Az EP-választáson és az utána tapasztalt viszonylag magas fokú politikai érdeklődés csökkent, több pártnak is valamivel kisebb lett a tábora, ezzel párhuzamosan nagyjából háromszázezer fővel bővült a pártnélküliek csoportja - derült ki ezek a ZRI Závecz Research Intézet július első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásából.

A Fidesz júniusban a teljes népességen belül az idei csúcsértékén, 34 százalékon állt, most viszont valamivel kisebb, 32 százalékos a tábora. Továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt, a múlt hónapban 11 százalék támogatta, ezúttal 10 százalék.

A Jobbik tartja a 6 százalékot. Júniusban az MSZP és a Momentum is ezen a szinten állt, most 5-5 százalékosak. Az LMP-nek és a Mi Hazánk Mozgalomnak 2-2 százaléka volt, és maradt a teljes népességen belül, ebben a hónapban a Kétfarkú Kutyapárt is felsorakozott melléjük.

A Párbeszéd 1 százalékos.

A pártnélküliek aránya 30-ról 34 százalékra emelkedett. A biztos pártválasztói körben a Fidesz 51 százalékot ért el, a Demokratikus Koalíció 17 százalékos. Az aktív szavazók csoportjában szoros versenyt fut a Jobbik valamint a Momentum és az MSZP – előbbinek 8, utóbbiaknak 7 százalékos a támogatottsága.

Ebben az elkötelezett körben a Mi Hazánk Mozgalomnak 3, az LMP-nek és a Kétfarkú Kutyapártnak 2-2 százaléka van, a Párbeszéd 1 százalékos.

A legérdekesebb változás az, hogy a május végi EP-választáson a Momentum egyértelműen megelőzte az MSZP-Párbeszédet és a Jobbikot, ebben a hónapban nagyjából egyforma a támogatottságuk. Nemcsak táboruk mérete, de szimpatizánsaik aktivitása is hasonló, hat tizedük menne el egy mostani választásra.

A három párt támogatóinak összetétele viszont jócskán különbözik. Az MSZP szavazói az átlagosnál magasabb arányban találhatók az idősek és a fővárosiak körében, ezekben a csoportokban a szocialistáknak kétszer annyi (10 százalékot meghaladó) híve van, mint a népesség egészén belül.

A Jobbik karakteres támogatói férfiak, kis- és közepes városokban élők, körükben 10-12 százalékot érnek el.

Az a régi jellegzetesség, miszerint a Jobbiknak erős pozíciói vannak a fiatalok körében, az elmúlt hónapok felméréseiben nem látszik, életkori szempontból kiegyenlített a párt szavazótábora. A Momentum sem a húszas-harmincas korosztályok pártja már, mint korábban volt, az elmúlt két hónap adatai jelzik,hogy támogatókra lelt a középkorosztályok és az idősek körében is.

A szavazóbázis bővülése még kevéssé terjed ki az alapfokú végzettségűekre, és szakmunkás képzettségűekre, maradt az érettségizettek és diplomások dominanciája.