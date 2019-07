Lukácsi Katalin polgármester lenne Szolnokon, de ellenzéki vezetők feljelentették

Lukácsi Katalin ma hivatalosan is bejelentette indulását a szolnoki polgármesteri címért, Győrfi Mihály, a helyi MSZP elnöke és Galló György a helyi Jobbik vezetője viszont - szintén ma -feljelentette a politikusnőt, írja a 24.hu.

A lap felidézi, hogy tavaly a rabszolgatörvény elleni demonstrációk összekovácsolták a szolnoki ellenzéket, akkor az MSZP-s Radócz Zoltán és a jobbikos Csikós Attila neve merült fel lehetséges közös ellenzéki polgármesterjelöltként.

Csikós ezután felkérte Lukácsi Katalint, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagját, hogy legyen ő az egységes ellenzék jelöltje. Emiatt azonban megorrolt Csikósra néhány párt. Sőt, saját pártjával, a Jobbikkal is olyannyira elmérgesedett a viszonya, hogy le is váltották a helyi szervezet éléről. A helyi Jobbik inkább az MSZP-s Radóczot támogatná, az országos elnökség azonban továbbra is Lukácsit preferálja, aki mellé a Momentum is beállt.

A 24.hu szerint tehát most következő a helyzet:

az MSZP-s Radócz Zoltánt támogatja az MSZP, a DK, az LMP és a helyi Jobbik,

Lukácsi Katalint pedig a Szolnoki Többség Egyesület, a Jobbik országos elnöksége, a Momentum, a Szolnok Város Fejlődéséért Egyesület és a Mindenki Magyarországa Mozgalom.

A konfliktus feljelentésbe torkollott, amit az ügyészségen meg is tettek a helyi MSZP-sek és jobbikosok. Az ügy arról szól, hogy melyik oldal nevezheti magát „Szolnoki Többségnek”. Ez az a formáció, ami a közös ellenzéki akciók ernyőszervezetévé vált tavaly.