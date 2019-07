Meggondolta magát a Wizz Air, mégis fizet

Először a „rendkívüli körülményekre″ hivatkoztak és az összes kártérítési igényt visszadobták, most azonban több olvasónk is jelezte, hogy levelet kapott a Wizz Airtől, amelyben a légitársaság elismeri, hogy hibázott, sőt, fizetne is.

Azok az utasok örülhetnek, aki június 6-án a londoni Gatwicki reptérről indultak Budapestre, de először Debrecenben landoltak és csak másnap hajnalra értek vissza a fővárosba a fapados légitársaság W6 2222 járatával.

A cirka hétórás késés miatt többen is megpróbálták visszaszerezni a repülőjegy árát, de a Wizz Air akkor még azt válaszolta az utasoknak, hogy

a késést a budapesti repülőtér bezárása okozta, amely komolyan befolyásolta az összes repülőtéri műveletet, ez pedig a rendkívüli körülménynek számít, így nem jár vissza pénz.

A repteret valóban lezárták és arról egy héttel korábban a légitársaságokat is tájékoztatták, a Wizz Air az Indexnek bővebben is kifejtette a késés okát. Mint írták, „a repülőgép eleve késve érkezett Budapestről Londonba. Sajnos a járat a reptérzártól független, előre nem látható okok (az európai légi irányítás szűkös kapacitása miatti korlátozások) miatt késett, ezért leszállási ideje „belecsúszott” a tervezett lezárásba.

Kértük a járat elsőbbségi kezelését a gatwicki repülőtéren dolgozó földi kiszolgáló partnerünktől, és kérelmeztük egy mihamarabbi résidőt a felszálláshoz az EuroControltól, de sajnos nem kaptuk meg. Minden erőfeszítésünk ellenére nyilvánvalóvá vált, hogy nem sokkal, de lekéstük annak lehetőségét, hogy a gép még a reptérzár előtt landolhasson Budapesten. Ezért kellett a járatot Debrecenbe irányítanunk, majd a reptér megnyitása után, az utasokkal a fedélzeten továbbrepülni Budapestre.

Azt is hozzátették, hogy az európai légiforgalmi irányítás szűkös kapacitása miatt sajnos az iparágban mindenkit sújtanak a repülőtársaságoktól független késések. Ennek elszenvedője volt ebben az esetben a Wizz Air.

Az eset után a Miniszterelnökség azonnali vizsgálatot rendelt el. A hatóságnak többek között azt kellett vizsgálnia, hogy a légitársaság megfelelően tájékoztatta-e az ügyfeleit, illetve, hogy minden jogszabályi kötelezettségüknek eleget tettek-e.

Múlt héten rákérdeztük, hogy mi lett a vizsgálat eredménye, de a Miniszterelnökség és Fogyasztóvédelmet felügyelő Innovációs és Technológiai Minisztérium sem válaszolt kérdéseinkre. Múlt pénteken a Wizz Air viszont több utast is e-mailben értesített, hogy jár a kompenzáció. Eszerint választhatnak, hogy

300 eurónyi kreditet írjanak jóvá nekik vagy

250 eurót utaljanak vissza számlájukra.

Úgy tudjuk, hogy a kártérítésről szóló levelet egyelőre nem mindenki kapta meg. Kerestük a Wizz Airt, hogy megtudjuk, kinek jár a kompenzáció, és rákérdeztünk arra is, hogy a „rendkívüli körülmények″ ma már miért nem számítanak rendkívülinek. Rövid válaszukban azt írták, hogy

az eset körülményeinek alapos értékelése után a Wizz Air megerősíti, hogy az érintett W6 2222 járat utasai jogosultak a kompenzációra.

Azt is hozzátették, hogy bár a légitársaság minden tőle telhetőt megtesz járatai zökkenőmentes közlekedéséért, a jelenlegi csúcsszezonban előfordulhatnak fennakadások. Az utasok ezekben az esetekben a cég hivatalos honlapján reklamálhatnak. Arra viszont nem tértek ki, hogy először miért utasították el a panaszosokat.

(Borítókép: WizzAir repülőgép földet érése Debrecenben 2019 áprilisában - fotó: Oláh Tibor / MTI)