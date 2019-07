Ha nem jön össze, akkor megyek a Mekibe dolgozni

Bár az érettségizők már május elején lezárták a tanévet és elballagtak, számukra a tanév igazából ma ér véget: a felvételi ponthatárok kihirdetésével eldől, kit hová visz az útja. Erre a fontos estére épült rá a hivatalos ponthatárváró buli, Pont Ott Parti, amin a felvételizők megfeszülve izgulhattak, felvették-e őket vagy sem.

Az idei egyébként az utolsó év, amikor a felvételizőknek még elég egy nyelvvizsga az egyetemre való jelentkezéshez. Nem meglepő tehát, hogy az ELTE Lágymányosi Campusánál a bejárat előtt a következő aszfaltra írt feliratok fogadták az érkezőket: "Több pénzt a felsőoktatásba!" és "Nyelvvizsgatörvény =/= Szabad oktatás".

Balázs az alapszakot itthon tervezi

Balázs tipikus frissen érettségizett diák, egy budaörsi gimnáziumban végzett. Az ELTE matematika alapszakára jelentkezett, és biztos benne, hogy felveszik, úgyhogy elmondása szerint ünnepelni jött. Az alapszakot Magyarországon tervezi elvégezni, a mestert pedig külföldön.

Vivien fél a magas ponthatártól

Vivien is idén ballagott, de Pécsen. Szerkesztő-riporter szeretne lenni, így a Corvinus kommunikáció és média szakára adta be a jelentkezését. Elég népszerű szakról van szó, ezzel együtt pedig magasak a ponthatárok, így nem biztos benne, hogy felveszik, inkább reménykedik. Ő egyébként kifejezetten a Pont Ott Parti kedvéért utazott Budapestre, ami meglepő, mert a nagyobb vidéki városokban, így például Pécsen szintén tartanak ma ponthatárváró partit.

Boglárkát itthon tartja az állami ösztöndíj

Boglárka kimaxolta a lehetőségeket, és öt helyre is beadta a felvételi jelentkezését. A kitűzött cél az Óbudai Egyetem mérnök-informatikus szaka, és elég biztos benne, hogy felveszik, mivel bőven felülmúlta a tavalyi ponthatárt. A képzés angol nyelvű, Boglárkától pedig nem áll távol a külföldre költözés gondolata, csakhogy akkor vissza kéne fizetnie az állami ösztöndíjat. A mérnök-informatika után még a bölcsész beállítottságú szlavisztika és a könyvtáros szakok is befutók voltak. Mivel váci lakos, ha felveszik, kollégiumban szeretne majd lakni, és dolgoznia is kell az egyetem mellett.

Dezső inkább tandíjat fizet

A többiekhez hasonlóan Dezső is friss érettségiző, aki viszont - az átlagtól eltérően - önköltséges szakot jelölt meg, mert tartott tőle, hogy nem veszik fel. A Budapesti Gazdasági Egyetem, a Corvinus és a BME gazdasági szakaira jelentkezett. Izgul, de ha sikerül, akkor az Ozorán fog ünnepelni.

Ádámnak van B terve

Márk és Ádám mindketten idén végeztek a győri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban, és csak a buli kedvéért jöttek Budapestre. Egyikük sem tartja vészesnek a ponthatárt, pedig mindketten népszerű államilag támogatott szakra adták be a jelentkezésüket: Márk a Semmelweis Egyetem általános orvos szakára jelentkezett, Ádám pedig bionikára a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Az egyetem elvégzése után mindketten itthon maradnának. Ádámnak azért van B terve is: