Erzsébetvárosban is megegyezett az ellenzék a polgármesterjelöltről

Az ellenzék közös jelöltet indít az őszi önkormányzati választáson a fővárosi hetedik kerületben, Erzsébetvárosban is.

A DK, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP közös polgármesterjelöltje Niedermüller Péter, aki egyébként a DK alelnöke, és tősgyökeres erzsébetvárosi, írja a párt közleményében.

Az ellenzéki pártok országszerte több mint negyven városban jelentettek már be hivatalosan valamiféle együttműködést, és további helyeken is várhatóak hasonló összefogások az októberi önkormányzati választásra. A közös polgármesterjelölteknek a megyei jogú városok több mint felében, sőt a fővárosi kerületek jó részében is komoly esélye lehet, persze az elhúzódó tárgyalások és az ellenzéki belviszályok még sokat segíthetnek a Fidesznek is.

Miután Áder János bármelyik pillanatban kiírhatja az őszi önkormányzati választásokat – várhatóan október 13-ára –, az idő sürgeti is az ellenzéket. Noha egy-egy kirívóan fontos, stratégiai helyen még a Fidesz sem jelentett be – de legalábbis hivatalosan nem nevezett meg – polgármesterjelöltet, az ellenzék közösen támogatott indulóinak már régen kampányolni, vagy legalább aktivizálódni kellene ahhoz, hogy egyáltalán megismerjék a nevüket a választópolgárok augusztusra, amikor a jelöltséghez szükséges támogatói aláírások gyűjtése kezdődik.

