Országszerte besegíthet a Fidesznek a ki nem egyező ellenzék

Az ellenzéki pártok országszerte több mint negyven városban jelentettek már be hivatalosan valamiféle együttműködést, és további helyeken is várhatóak hasonló összefogások az októberi önkormányzati választásra. A közös polgármesterjelölteknek a megyei jogú városok több mint felében, sőt a fővárosi kerületek jó részében is komoly esélye lehet, persze az elhúzódó tárgyalások és az ellenzéki belviszályok még sokat segíthetnek a Fidesznek is.