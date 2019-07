Robbanás volt az ajkai erőműben, egy hét kellett a tájékoztatáshoz

Nagy robbanás volt az ajkai erőműben egy hete, július 19-én, még a tető egy része is darabjaira szakadt. Az erőmű egy addig üzemen kívüli kazánjának szűrője robbant, amikor azt épp beindítani próbálták.

A helyiek elég látványos fotókat töltöttek fel a feketén füstölgő kéményről, és a lerepült tetőről.

A robbanásra egy olvasónk hívta fel figyelmünket, és az ügyben kerestük is a Bakonyi Erőmű tulajdonosát, a francia Veolia hazai leányvállalatának vezérigazgatóját, Vollár Attilát és az ajkai polgármestert, Schwartz Bélát is. Utóbbi az erőmű témában teljesen elérhetetlennek tűnik, és bár az erőmű ígért válaszokat és visszahívást is, végül egy héttel a robbanás után egy közleményt küldtek ki.

Ebben azt írják, átmeneti meghibásodás történt, amiért a környéken ideiglenesen megnőtt a por- és pernyekibocsátás. A munkások valóban működési próbákat tartottak a huzamosabb ideje üzemen kívül lévő 8-as kazánon, ekkor történt valamilyen műszaki hiba az elektrofilteren. "Ennek következtében megsérült a filterhez kapcsolódó kompenzátor, valamint por és pernye távozott az erőmű nyugati kéményéből", fogalmaznak a robbanásról. A balesetben senki nem sérült meg, és állítják, egyéb szennyező anyag nem került a levegőbe, az érintett kazánt pedig rögtön leállították.

Különféle ajkai csoportokban elkezdett terjedni a rémhír, hogy a felrobbant elektrofilter szigetelése azbeszt volt. Ezzel együtt gyorsan terjedt a pánik is, hogy az azbeszt milyen egészségügyi károkat tudna az ajkaiaknak és a város környező lakóinak okozni.

Az erőmű állítja, öt nappal a robbanás után kint járt náluk a Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főigazgatósága, akik "megtekintették a filter megsérült szigetelését, és hivatalosan azonosították, hogy annak anyaga bazaltgyapot, azbesztet nem tartalmaz."

Emellett azt is írják, a "gyors beavatkozásnak köszönhetően a por- és pernyekibocsátás rövid időn belül megszűnt, az erőmű kibocsátása a normál értékre állt vissza a környezetvédelmi határértéknek megfelelően".

A helyiek szerint viszont ez nem pont így van.

A pernyehullás állandó

Ezt mondják az ajkaiak. Évek óta panaszkodnak ugyanis a hulló koromra, a feketén távozó füstgázra és a szürke pernyére. Aki a szabadban hagyja éjszakára az autóját, az kormos motorháztetőre, erkélyre, szárítón hagyott ruhákra ébred minden reggel. Létezik is egy "Elegünk van a koromból Ajkán" elnevezésű csoport, ahol a helyiek sorban, és nem mellesleg elég régóta töltik fel a fotókat erről. Arról nem is beszélve, hogy ugyanezt a levegőt lélegzik be a lakók is. A probléma tehát egy ideje már állandónak tűnik.

De mitől hullhat fekete pernye Ajkára? Ebben az ügyben is tettünk fel kérdéseket Vollár Attilának, de választ ezekre sem kaptunk. Már tavaly októberben azt nyilatkozta az Ajkai Szónak, a koromhullásnak technológiai okai vannak, mert amikor évekkel ezelőtt átvették az erőmű vezetését, elavult berendezéseket örököltek, a lap szerint az utolsó műszaki fejlesztés a Bakonyi Erőművel egy évtizede lehetett. Vollár tavaly azt ígérte, korszerűsíteni fogják a berendezéseket.

Az is fontos, mit éget az erőmű. A közleményük szerint főként biomasszát – faaprítékot és mezőgazdasági melléktermékeket –, kisebb részt pedig szént. Így állatják elő a gőzt a timföldgyárnak és az ajkai távhőhálózatnak, valamint évente 320 ezer megawattóra villamosenergiát termel.

A helyiek szerint viszont az erőmű mindenfélét éget, egy olvasónk korábban azt írta erről, "a gyár területe tele van apróra vágott műanyaggal, amit SRF alternatív tüzelőanyagként kezelnek. Kamionokban hozzák, és egy erőműn kívüli helyen adagolják. A kazánok környékéről mindennap összeporszívózzák a vágott műanyagot." Műanyagot keverni az SRF-be viszont szabálytalan, mert égetésével a levegőbe rákkeltő anyagok is kerülhetnek, írja ugyanerről a Népszava. A lap szerint az elavultnak számító 8-as kazánban kísérletezhettek az ilyen fűtőanyagmix elégetésére. Az a kazán viszont nem alkalmas SRF elégetésére. Egy, a lapnak nyilatkozó forrás szerint a kazánt eddig azért sem indították be, mert kibocsátása jóval meghaladja a légszennyezési határértéket.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal korábbi megkeresésünkre ezzel kapcsolatban annyit válaszolt, az erőmű kazánjaiban a vonatkozó jogszabályoknak és engedélyeknek megfelelően biomasszát (faaprítékot) égetnek. Mivel az erőmű évek óta rendelkezik a működtetéshez szükséges engedéllyel, ebben levegőtisztaság-védelmi előírásként az is szerepel, hogy legyen egy kidolgozandó műszaki intézkedési terve a zavaró pernyekibocsátás megszüntetésére.