Értékes háza miatt támadja az ellenzék a terézvárosi polgármestert

Vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság összehívását kezdeményezi az összefogott ellenzék Terézvárosban a polgármester budai, II. kerületi lakóingatlana miatt. Temesvári Szilvia Benedikta, a Párbeszéd hatodik kerületi politikusa a Hassay Zsófia háza előtt tartott sajtótájékoztatón azt mondta:

Hassay Zsófia ugyanis jelenleg a II. kerületben a Bajnok utcában lakik egy 150 négyzetméteres kertes házban, amelynek 688 négyzetméteres kertje van. Az ingatlan egyedüli tulajdonosa ő.

Az ellenzéki pártok szerint ez azért érdekes, mert Hassay Zsófia iskolái elvégzése után rögtön politikus lett, házastársa, bejegyzett élettársa nincs, gyermekét egyedül neveli, és leadott vagyonnyilatkozatai nagy értékű örökségről, vagy más bevételről sem számoltak be. Sőt, Hassay Zsófiának 2014-es vagyonbevallása szerint még csak egy 65 négyzetméteres lakása volt, két évvel később viszont egy majdnem 700 négyzetméteres kertben lévő 150 négyzetméteres villába költözött a második kerületben.

A VI. kerületi polgármester vagyonnyilatkozatai, valamint budai ingatlanának a tulajdoni lapja valóban arról árulkodik, hogy Hassay Zsófia vagyona 2014 januárjában még egy 2003-ban vásárolt 65 négyzetméteres II. kerületi lakás, 27,5 millió forintnyi értékpapír, és 3,2 millió forint készpénz volt. 2015 januárjára készpénzállománya 1,7 millió forinttal nőtt, ez átlagosan tehát havi 142 ezer forintot takarított meg.

Aztán 2016 elejére feltehetően eladta értékpapírjait, készpénzállománya ugyanis 37,3 millió forintra emelkedett.

Eközben a polgármester 2014 és 2019 januárja között bevétele végig havi bruttó 788 ezer forint bérjövedelem plusz 118 ezer forint költségtérítés volt, ami 500 ezer forint körüli a nettó bért jelenthet.

Talán éppen ezért meglepő, hogy Hassay Zsófia 2017. januári vagyonnyilatkozata alapján 2016-ban vásárolt egy 688 négyzetméteres telken álló 150 négyzetméteres házat a II. kerületben, eladva 65 négyzetméteres szintén II. kerületi lakását és felhasználva készpénzállományát.

Az ingatlanvásárlást követően, a 2018-as és 2019-es januári vagyonnyilatkozatok szerint a polgármester a következő években is 4-4 millió forintot takarított meg, átlagosan tehát havi 333 ezret a félmilliós fizetéséből.

Mindez az ellenzék számára nemcsak a nagy értékű ingatlan megvásárlása és fenntartása, hanem a jelentős összegű megtakarítás miatt is gyanús (összehasonlításképpen Orbán Viktor miniszterelnök megtakarításainak alakulása lehet figyelemreméltó). Éppen ezért a Párbeszéd helyi politikusa azt mondta:

- mondta Temesvári Szilvia Benedikta. A Momentum pedig mindezen túl, a témában illetékes civil szervezetek bevonásával olyan javaslatcsomagot készít elő, amely ígéretük alapján átláthatóvá és egyszerűen nyomon követhetővé teszi a politikusok valódi vagyoni helyzetét és az önkormányzatok gazdálkodását. Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum politikusa a sajtótájékoztatón elmondta: "egy demokrácia normális működéséhez nélkülözhetetlen a bizalom – a bizalom egymás iránt, a bizalom a önkormányzatainkban, politikusainkban. Különösen igaz ez a polgármesterek esetében. A következő évek munkájához tartozik majd az is, hogy visszaállítsuk a bizalmat saját polgármestereink és intézményeink felé. Ezért fontos, hogy a lehető legátláthatóbbak legyenek az önkormányzatok."

Az ügyben megkerestük magát az érintettet, aki az ellenzéki felvetésre elsősorban úgy reagált:

Ha viccesen akarnék fogalmazni, akkor a Gyalog Galopp egyik jelenetét idézném: Soproni Tamásnak van boszorkánya, most találta. De komolyra fordítva a szót, demagógnak és a valóságtól teljesen elrugaszkodottnak tartom a felvetést, ugyanúgy, ahogyan Soproni Tamás egész eddigi kampányát is. Ezt a metodikát folytatva, nekem is ki kellene állnom Soproni Tamás háza elé, és megkérdeznem, hogy hány terézvárosi lakást birtokol a család, hány száz négyzetméteren és miből? Húsz éve vagyok képviselő Terézvárosban, sok kampányt láttam, nekem most úgy tűnik, az idei lesz a legegyügyűbb mind közül. Az alapos végiggondolás próbáját ki nem álló ígéretek röpködtek eddig, és most eljött az ideje az alaptalan, pusztán az irigységre apelláló rágalmaknak. A koreográfia szerint nekem most védekeznem kellene, de mi ellen is? Mint ahogy minden vagyonnyilatkozatomból kiderül, soha nem volt vállalkozásom, cégem, tagja sem voltam ilyen szervezeteknek, és egyéb vagyontárgyam és –elemem sincs.