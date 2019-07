Nem lesz ott a Kúria döntésénél a Viking Sigyn kapitánya

Támogass te is!

Támogatóinknak köszönhetően Vas és Zala megye több mint 50 települését mutattuk be.

Nem megy el a hétfői tárgyalásra, így minden bizonnyal ügyvédje értesíti majd a Viking Sigyn kapitányát arról, hogy a bíróságok júniusban jogsértően határoztak-e a szabadulásáról.

– válaszolta az Index kérdésére Tóth M. Gábor, a kapitány védője.

A Kúria hétfőn, nyilvános ülésen dönt arról, hogy jogszerűen jártak-e el a bíróságok, amikor óvadék ellenében szabadlábra helyezték a 64 éves ukrán férfit. Jurij C.-t a baleset másnapján vették őrizetbe, majd a bíróság elrendelte letartóztatását. 15 millió forintos óvadék ellenében június 13-án viszont megszüntették a letartóztatását és bűnügyi őrizetbe helyezték.

Kérdeztük a Kúria sajtóosztályát, hogy mi a forgatókönyv abban az esetben, ha kimondják a jogszerűtlenséget, de érdemben először nem kaptunk választ. Később telefonon azt mondták, hogy

Kónya István, a Kúria elnökhelyettese – és egyébként szóvivője – két nappal a jogorvoslat benyújtása előtt, június 23-án a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorban feszegette, hogy a 15 millió forintos óvadék, vajon elég visszatartó erő-e egy olyan ember számára, aki miatt a gyanú szerint 28 ember halt meg.

Felmerült az ügyészi indítványban, de a bíróság is megállapította, hogy az ügy gyanúsítottjának minden személyi kötődése más országhoz fűződik. Magyarországon sem lakhatással, semmilyen konkrét tartózkodási hellyel nem rendelkezett. Az is tény, hogy Ukrajna olyan állam, amely saját polgárát nem adja ki és nem is uniós ország. Mindezek olyan tényezők, amelyek a legszigorúbb kényszerintézkedés irányába mutatnak és hatnak.