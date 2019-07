Varga Judit: Mi vagyunk azok, akik vagányan elmondják, hogy gyerekek, ez egy nagy hülyeség

Varga Judit friss igazságügyminiszter Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárral beszélgetett Tusványoson országképről, nemzetképről. A beszélgetés elején a nemzetekkel kapcsolatos sztereotípiákról volt szó, ahol kiderült, Kovács Zoltán épp ezzel foglalkozott egyetemen, de nem gondolta, hogy fel fogja tudni ezt majd használni a napi politikában. És innentől egy órán át nagyjából két dologról volt szó:

Nyugat-Európa elveszett, kilúgozódott, nem mondhatja már Nyugat-Európa, hogy ő adja a példát, ennek vége van, a régi rendszer a szemünk előtt porlad el.

Ezzel szemben itt vagyunk mi, Magyarország és a régió, akik már nem csak hogy egyenrangú félként vesznek részt a politikában, de "bizonyos értelemben még erősebbek is az érveink, mint a nyugat-európaiaké". És nem hivatalosan már mindenki minket irigyel, gratulál, csak nyilvánosan még nem tehetik meg.

Mindezt a legtöbb, Tusványoson fellépő fideszes politikussal szemben olyan hidegvérű lendülettel, hogy itt a kérdések blokkra is csak olyanok maradtak, hogy hogyan lehetséges, hogy az igazságügyminiszter ilyen bűbájos asszony.

Varga Judit elmondta, hogy az unióban azok is örülnek, hogy ott vannak a fideszes képviselők, akik nyíltan ezt nem vállalják, mert "bátrak vagyunk".

"Használnak is, mögülünk dobálják a rothadt krumplit,"

- fogalmazott a miniszter, aki szerint

"szükségük van ránk, mert mi vagyunk azok, akik vagányan elmondják, hogy gyerekek, ez egy nagy hülyeség, amit próbáltok csinálni."

Szerinte valójában örülnek az unióban, hogy a magyarok a vitákat más dimenzióba tudják helyezni.

"Látom a különböző nemzeti képviselőknek a reakcióit, hogy megkönnyebbülnek, hogy végre valaki bedobja a kérdést"

Varga szerint "elképesztő tiszteletnek örvend" Orbán, "zárt ajtók mögött mennek oda gratulálni neki, kezet rázni vele azért az önazonos politikához, amit képvisel". Sőt, Varga azt is megfigyelte, hogy "irigykedve nézik" a néppárti üléseken, hogy ott egy ember, aki kimondhatja, amit gondol, és nincs rákényszerítve a kódolt nyelvezetre, mint nyugati társai. De saját maga is azt tapasztalta finn kollégájával: a tárgyalóasztalnál merev, az ellenkezőjét mondja el, mint amit a magyarok képviselnek, de aztán felállva az asztaltól "szinte szabadkozik", hogy úgy kell viselkednie az asztalnál.

De hát egyébként is, "mit is érthetne egy finn, akiknél nem volt feudalizmus".

Kovács szerint a szabadság történelmi ténye mellett legalább olyan fontos annak narratívája is. És az "elmúlt 9 évben, de főleg az elmúlt 4 évben nagyon éles, rendkívül goromba narratívaküzdelemben vagyunk". Ahol a gorombaság természetesen velünk szemben értendő. Mert nem tetszik a minket támadóknak az a szöveghasználat, amivel a magyar kormány él. Itt szerinte segít a magyar nyelv izolációja is, mert a mi nyelvünk megmaradt olyan, mint régen volt, arról beszélünk, amire gondolunk, ezzel szemben az angol és francia "kilúgozott, elüresedő tartalmat formát öltött".

A Fidesz narratívája nagyon egyszerű, nem nagyon írjuk körül, "megmondjuk pacekba", fogalmazott Kovács.

Varga megjegyezte, hogy vannak nemzetek, akiknél alap a politikában, hogy mindenkinek mást mondanak, és úgy keverik a lapokat, hogy a végén nyertesként jöjjenek ki, ezzel szemben a magyarok nem ilyenek. És a közép-európaiak abban is mások, hogy sokkal őszintébben kötnek barátságot is, mindig hosszútávon gondolkodnak, de sajnos van, ahol ez ismeretlen fogalom, ő tudja is, hogy ki, mikor fog kiszállni ezekből a koalíciókból,

"és rendre mi maradunk benne a legvégéig"

Hozzátette, hogy ezzel lehet, hogy nem mindig nyernek akkorát, de legalább nem alakoskodtak. De sok kis uniós ország szerinte inkább úgy működik, hogy bár privátban azt mondják, ők is kerítést akartak, de nagy lenne a politikai ára, így inkább "a jogállamiság barátai csoporthoz" csatlakoznak. Konkrét országot nem említett a miniszter.

De arról is beszélt, hogy öröm, hogy így támadják Magyarországot, mert ennél nincs jobb nemzet összekovácsoló dolog, és neki már volt olasz politikus, aki egyenesen azt mondta, szeretnének ők is egy 7-es cikkelyt a nyakukba.

Nyugat-Európában Varga szerint attól félnek, hogy precedens lesz Magyarország, ami olyan folyamatokat indíthat el, ami nekik nem kedvező.

Kovács szerint a média felépített egy ethoszt, hogy ő képviseli a szabadságot, a szakmai standardokat, de ez a "szemünk láttára bomlik szét". A magát liberálisnak nevező média nem akarja, hogy a valóság hangozzon el Kovács szerint, ezért egyrészt alternatív eszközrendszert kell kiépíteni szerinte, ahogy például Trump is Twitteren kommunikál, "egyenesen az emberekkel". Utóbbit Varga is ajánlotta a magyar politikusoknak.

Kovács szerint a nyugat-európai sajtóban nincsenek partnereik, és bár kell velük beszélni, és lehet, hogy még értelme is van, de legalább itthon a KESMA-val elérték, hogy 50%-ban már úgy tudják eljuttatni az üzeneteiket, ahogy ők akarják.

A kérdésre, hogy hogyan lehet elérni, hogy nehogy túl magabiztosak legyünk, esetleg túlzásokba essünk a méreteinkhez és lehetőségeinkhez képest, Varga azt mondta, ők csak az egymást tisztelő tagországok Európáját szeretnék. De megjegyezte, hogy ahhoz képest, hogy 10 milliós ország, uniós szinten szerény GDP-vel vagyunk, mégis sikerül tematizálni az uniós témákat.

Kovács szerint "egy dolog biztos", az, hogy minden fő politikai felvetésben, témakijelölésen az elmúlt 9 évben, mindegyikben igaza volt a magyar kormánynak. Sőt, még a korrekcióra is képesek voltak.

Hozzátette, ahogy a kommunisták megpróbálták azonnal eltörölni a történelmet '45 után, a mai , magát liberálisnak nevező világ valami hasonlóval kísérletezik, csak más eszközökkel