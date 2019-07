Orbán újabb iránymutatást ad

Orbán Viktor beszéde számít a fő attrakciónak Tusványoson, nincs az a magyar zenekar, amely jobban megtöltené a nagyszínpad előtti területet. Most sincs ez másképp, a rutinosabb hallgatók már másfél órával korábban megérkeztek, és elfoglalták a helyüket. A hét elején még zuhogó eső és sár volt, a szervezők és a hallgatóság szerencséjére most már ezer ágra süt a nap. A kezdésre meg is telt a terület.