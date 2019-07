A semmiről vitázott a két ferencvárosi polgármesterjelölt

Csaknem azonosan, finoman szólva is hasonlóan látják a mindennapi ferencvárosi életvitelt, és azt, mire lenne leginkább szüksége Budapest IX. kerületének az ellenzéki pártok által támogatott polgármester-jelöltek. Ennyi és nem sok minden egyéb derült ki az első ferencvárosi előválasztási vitából Jancsó Andrea, a Momentum, az MSZP, a P és Jobbik, valamint elvileg a DK, illetve Baranyii Krisztina, az LMP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és számos független erő polgármesterjelöltjének vitájából.

Mindennek jelentőségét az adja, hogy az ellenzéki pártok tájékoztatása szerint egy hét csúszással ugyan, de igenis lesz előválasztás a főváros IX. kerületében.

Baranyi Krisztina és Jancsó Andrea politikai előéletükről, továbbá a kerület mindennapjait érintő, alapvető kérdéseiről beszéltek, noha vitásnak tűnő hangnemben, de lényegében a legnagyobb egyetértésben.

Baranyi Pécsen diplomázott HR-menedzserként, de vállalkozóként dolgozott korábban, gyógyszertárakat üzemeltetett, majd a Fidesz 2010-es hatalomra kerülésekor, illetve nem sokkal előtte, a romagyilkosságok idején csöppent a közéletbe. 2017-ig élt Ferencvárosban, most is kerület határán lakik fiával, jelenleg is a IX. kerület önkormányzati képviselője.

Jancsó Andrea 15 éve él Ferencvárosban, öt éve önkormányzati képviselő, az ELTE-n végzett jogászként és társadalomtudományi szakon végzett, majd Párizsba került, tanulni, dolgozni. Később a szülei segítségével és segítésére hazajött és azt a cél tűzte ki maga elé, hogy „világlátott fiatalként” megváltoztassa a közéletet, azaz a magyar politikai kultúrát.

Baranyi nagy teljesítményű tisztítógépeket vásárolna elsőként, mert élhetetlennek tartja a koszt, amely a kerületet jellemzi és megkeseríti a helyiek mindennapjait. A jelölt több más, a kerületi közélet közterületi és döntéshozatali, azaz politikai "tisztítását" érintő tervéről beszélt. Jancsó Andrea a nyugodt közéletért száll harcba, a helyi lakosok bevonását részvételi költségvetés révén tenné lehetővé, amivel a költségvetési források elosztását tenné a helyiek döntésének függvényévé. A zöldfelületek fenntartását és elérhetőségét, a kerület élhetővé tételét, fák ültetését ígérte.

Az biztos: mostanra csakis a IX. kerületben nincs közös ellenzéki jelölt Budapesten, azaz olyan egyetlen polgármester-aspiráns, aki a Fidesz egyedüli esélyes kihívójaként szállna ringbe október 13-án. Ferencvárosban elvileg előválasztás dönt majd Jancsó Andrea és Baranyi Krisztina között, akik most éppen emiatt vitáztak egymással.

Baranyai és Jancsó mindezeken túl a közterület tisztasága, a lakhatási problémák és persze a a IX. kerületi parkolási maffia ügyében váltott szót egymással, hangzatos és célratörő terveiket ismertetve.

A vitáról a Mérce élő videós közvetítése számolt be:

Megírtuk , az utolsó vitás kerületként nem jutott dűlőre egymással Baranyi és Jancsó. A kerület ellenzéki főpolgármester-jelöltjét ugyanis az összellenzéki fővárosi megállapodás alapján elvileg a Párbeszédé állíthatta volna, ám az európai parlamenti (EP-) választások eredményei nyomán a Momentumé lett, mivel a párt kiemelkedően jó eredményt ért el helyben az EP-választásokon.

A Momentum az egykori LMP-s, ma már momentumos Jancsó Andreát indítja, ugyanakkor ringbe száll a kerületben jól ismert Baranyi Krisztina is. Olyannyira, hogy Baranyi már tavaly ősszel,majd a fővárosi összefogás bejelentése előtt egyetlen nappal az LMP-s parlamenti képviselő Csárdi Antallal együtt mutatkozott be kerületi jelöltként, hivatalosan a Kulcs a Városhoz, Kulcs a Közélethez Egyesület jelöltjeként. Csakhogy az LMP elvileg nem kért és nem kapott jogot, hogy jelöltet állítson.

Baranyi és köre egyértelműsítette, hiába a Momentumé a jelölési jog, Karácsony Gergely közös főpolgármester-jelölt is beszélt arról egy nyilatkozatában, hogy kerületi közvélemény-kutatási adatok támasztják alá, hogy Baranyi a legesélyesebb jelölt a IX. kerületben arra, hogy leváltsa a fideszes polgármestert. Baranyi még Karácsony előválasztási kampánynak hajrájában is feltűnt.



Jancsó és a Momentum azonban a párt májusi EP-választási eredményére hivatkozva úgy látja, Baranyi nem elég integratív, a Momentum jelöltjének sokkal több esélye van hatékonyan irányítani a kerületet.

Az előválasztást egyébként Baranyi kezdeményezte, hogy méressék meg magukat az ellenzéki jelöltek. Időközben ugyanakkor az is egyértelművé vált: az ellenzéki pártok, hiába álltak bele az előválasztásba, egyelőre a legalapvetőbb részletekben sem egyeznek ki ennek lebonyolításával kapcsolatban.

Egyelőre úgy tűnik: Baranyi számára elfogadhatatlan politikai nyilatkozatot kapott kézhez, amely alapján amennyiben nem nyerne, nem is indulhatnak közös ellenzéki jelöltként még egy önkormányzati körzetben sem. Sőt,

állítólag olyan politikai értéknyilatkozatot íratnának alá Baranyival, amely számára vállalhatatlan, például neki elfogadhatatlan önkormányzati képviselőjelöltek elfogadását vonná magával.

Mindez egyelőre patthelyzetet jelentene két, egymással egyébként nem sok mindenben vitatkozó jelölt kiegyezésének képtelenségét mutatja. Információink szerint ugyanakkor Jancsó Andrea nemcsak a korábbi, Momentum által Baranyi számára felajánlott önkormányzati körzetekben való indulásai jogot, hanem az alpolgármester-jelöltséget is tartogatná. Nagy kérdés, ez fordítva is igaz lenne-e, ahogyan az is, hogy sikerül-e végül megegyezni egy korrekt előválasztási procedúrában, hiszen Baranyi minden Facebook-bejegyzésében egyértelművé teszi: ragaszkodik ehhez.

A legújabb hírek szerint mindenesetre egy héttel elhalasztják a ferencvárosi előválasztást. A jövő héten gyűjtik majd az aláírásokat az indulók, és a rákövetkező héten voksolhatnak az előválasztási jelöltekre a ferencvárosiak.