Tényleg senkit nem akart megmenteni a Viking Sigyn kapitánya?

A Viking Sigyn kapitánya még múlt héten csütörtökön kapott idézést, hogy hétfőn – a Kúria ülésével egyidőben – folytatólagos kihallgatáson kell részt vennie a rendőrségen, onnan viszont tegnap délután már haza sem engedték.

Tóth M. Gábor, a kapitány védője az Indexnek azt mondta, hogy

védence hétfőn nem tett vallomást, a gyanúsítás ellen azonban panasszal élt.

A 64 éves ukrán kapitány ízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó, gondatlanságból elkövetett veszélyeztetésének vétsége mellett most már segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével is gyanúsítják.

A férfi a baleset után először tanúként tett vallomást, amit gyanúsítotti kihallgatásán is fenntartott. Arról, hogy Jurij C. mit mondott, védője eddig nem beszélt, korábban is csak annyit árult el, hogy védence „az ügy körülményeiről részletesen nyilatkozott.”

Fékezett, mentőgyűrűt dobott, sokkot kapott

Az Index birtokába került vallomásokból viszont kiderül, hogy a baleset után másfél órával a Viking Sigyn fedélzetére érkezett az úgynevezett corporate kapitány, aki a hajó személyzetéért felel. Ő még a helyszínelés közben tudott beszélni a Viking Sigyn kapitányával.

Jurij azt mondta, hogy a Hableányt jobb oldalon látta, amikor megelőzött minket és a híd alatt már nem látta a hajót. A híd alatt az egyik utasunk kiabált neki, hogy valami veszély van, de nem értette, hogy mit mond, csak a gesztikulációból érezte, hogy valami baj van, ezért felállt és gondolkodás nélkül fékezett, ami abból áll, hogy a hajtóműveket 180 fokkal megfordította, ezzel hátramenetet kapcsolt.

Ezt a manővert egyébként az a gépész is érzete, aki éppen a kabinjában pihent, amikor a baleset történt.

Egy kisebb döccenést éreztem, majd másodpercek alatt meghátrázott a hajóvezető. A hátrázás fékezést jelent, vagyis a hajtómű 180 fokos megfordítása. Ekkor kinéztem az ablakon. Sejtettem, hogy valami nincs rendben, mert egy hídpillért láttam.

„A protokoll szerint a matrózok felelősek a mentésért, nekik kell levezényelni azt, mivel ők vannak a fedélzeten. A protokollról írásos szabályzat van″, tette hozzá a gépész. A vallomások szerint a matrózok azonnal el is indultak menteni és a hajó kapitánya is mentőgyűrűket vett magához, állította a kihallgatásán a Viking Sigyn egyik utasa.

A Margit híd alatt jártunk, amikor megtörtént az ütközés. Ekkor a mi hajónk kapitánya kirohant a fülkéből és több mentőövet vett magához. Azt nem tudom megmondani, ki dobta a vízben lévő embereknek. Ezután engedték le csónakokat a hajónkról.

Az újabb gyanúsításból arra lehet következtetni, hogy a hatóságok szerint a kapitány nem tett meg mindent azért, hogy a letarolt Hableány utasait megmentse. Hogy ezt a rendőrség és a nyomozást felügyelő ügyészség mire alapozza, egyelőre kérdés. A folyamatban lévő nyomozás miatt ugyanis részleteket nem árulnak el.

A vallomásokból viszont az is kiderül, hogy

A VIKING SIGYN KAPITÁNYA A BALESETET CSAK PERCEKKEL KÉSŐBB, A 22-ES CSATORNÁN JELENTETTE, NEM PEDIG A KÜLÖN VÉSZHELYZETEKRE FENNTARTOTT 16-OSON.

A 22-es csatornán próbált jelenteni egyébként a Viking Sigyn másik kapitánya is. T. Michal ugyan az ütközés pillanatában a kabinjában aludt és csak azután rohant fel a fedélzetre, miután a belső telefonon Jurij C. felhívta és elmondta, hogy baleset történt. A fedélzeten kapitány arra kérte társát, hogy hívja a 22-es csatornát, de sokáig nem válaszoltak. Végül az egyik matróz a 10-es csatornán tudott kommunikálni a Navinfóval, amely a hajózáshoz szükséges információkat szolgáltatja. Végül így tudták meg, hogy a Dráva utcai kikötőben köthetnek ki, ahová már T. Michal kormányozta a hajót.

Átvettem a kormányt. A kapitány itt volt, nem tudom, hogy ült-e vagy állt, de valószínű sokkot kapott. Mikor megtudtam, hogy hova kell kikötni, én kormányoztam oda a hajót

– mondta a kihallgatásán a Viking másod kapitánya, aki egyébként 2016 óta hajózott a Jurij C.-vel. T. Michal szerint társa a Dunán és minden más folyón is betartotta a szabályokat.

A május 29-i balesetben mégis huszonnyolcan veszítették életüket, köztük a Hableány magyar kapitánya és matróza. Az ukrán hajóskapitányt a baleset másnapján tartóztatták le, június 13-án 15 millió forintos óvadék ellenében azonban bűnügyi felügyelet alá helyezték. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy Budapest területét nem hagyhatta el, nyomkövetőt kellett viselni és hetente kétszer a rendőrségen kellett jelentkeznie.

KAPCSOLÓDÓ Letették a 15 milliós óvadékot, kiengedték az előzetesből az ukrán hajóskapitányt A 64 éves Jurij C. nyomkövetőt kapott, hetente kétszer meg kell jelennie a nyomozást végző hatóságnál.

Polt Péter legfőbb ügyész ezután viszont jogorvoslati indítványt terjesztett elő a Kúrián, hogy állapítsa meg az első és másodfokon eljáró bíróság törvénysértőn járt el, amikor megszüntette a 64 éves ukrán férfi letartóztatását. A Kúria hétfőn ezt nyilvános ülésen ki is mondta. A Fővárosi Főügyészség pedig a döntés másnapján megint indítványozta a férfi letartóztatását, amiről szerda délelőtt dönt a bíróság.