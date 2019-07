Korábbi dolgozója perelte be a Honvédkórházat

Korábbi ápolója indított munkaügyi pert a Honvédkórház egyik intézete ellen. A diplomás, ötgyerekes anya tíz évig dolgozott ott közalkalmazottként, de mivel januárban nem volt hajlandó honvédelmi alkalmazotti jogviszonyt létesíteni, így foglalkoztatása megszűnt, és nem kapott végkielégítést, írja közleményében képviselője, a Magyar Helsinki Bizottság.

Az Országgyűlés a tavalyi év végén fogadta el azt a törvényjavaslatot, ami a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szól. Eszerint a honvédségnél, így például a Honvédkórházban és tagintézményeiben is megszűnt annak a lehetősége, hogy valaki civil közalkalmazottként dolgozhasson tovább. A Helsinki Bizottság szerint a honvédelmi alkalmazottak több pénzt is kereshetnek, de így szigorúan korlátozva van a gyülekezési joguk és véleménynyilvánítási szabadságuk (nem bírálhatják a főnöki utasítást, párt nevében és érdekében nem vállalhatnak közszereplést), valamint külföldi utazásaikat is be kell jelenteniük főnökeiknek.

A szóban forgó ápoló erre nem volt hajlandó, civil akart maradni továbbra is, így "a törvény erejénél fogva" foglalkoztatása megszűnt, 800 ezres végkielégítését pedig nem kapta meg. A Helsinki Bizottság szerint viszont nincs olyan törvény, ami azt mondaná, hogy ilyen esetben így kéne eljárni. Így aztán az ápoló munkaügyi pert indított a Honvédkórház ellen. Képviselője, a Helsinki Bizottság szerint a helyzet törvénysértő és diszkriminatív.