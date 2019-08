A fogathajtó halálát is akarhatta Portik

Portik Tamás ellen emelt vádat a Fővárosi Főügyészség, a vádirat szerint ő akarta megöletni Lakatos Csaba fogathajtót 1996 novemberében.

A vádirat szerint a most 51 éves Portik Tamás a kilencvenes évek közepétől egy 15-20 főből álló csoportot szervezett maga köré. Portik irányította a csoportot, amelynek tagjai az ő utasításait hajtották végre. Miután Portik 1996 novemberében megölette egy riválisát, Prisztás Józsefet, a rendőrök tanúként hallgattak ki egy, az éjszakai életben is ismert fogathajtót, Lakatos Csabát, aki jóban volt Prisztással. A kihallgatás után Lakatos a rendőrség épületében a folyosón beszélgetett rendőrökkel, és megemlítette nekik, hogy szerinte a Prisztás-gyilkosság hátterében Portik állhat. Sokat elárul az akkori viszonyokról, hogy amit Lakatos a folyosón a rendőröknek mondott, az Portik fülébe jutott. Portik emiatt vamzernak, azaz besúgónak tartotta Lakatost és úgy döntött: megöleti.

Portik ekkor vette rá az éjszakai élet egyik rettegett alakját, Tanyi Györgyöt, hogy ölje meg Lakatost. Tanyi a vádirat szerint a "munkába" öt másik embert, köztük a testvéreit is bevonta, valamint beszerzett egy golyós puskát is. A fegyvert a VIII. kerület, Fiumei úti temetőben rejtette el, mivel a sírkert fala határos az ügetőpályával, és azon átmászva egy épület tetejéről tervezte végrehajtani a feladatot. 1996. november 13-án, az esti órákban Tanyi a fegyverrel 4 lövést adott le a pályán tartózkodó Lakatosra, akit 3 golyó el is talált, az életét csak a szakszerű orvosi ellátás mentette meg. Tanyi társai a szállításban, a menekülés biztosításában, valamint a helyszínre érkező rendőrök figyelemmel kísérésében vettek részt.

Tanyit egyébként emiatt már jogerősen elítélték, ahogy a társait is. Ami újdonság, hogy most Portik ellen is vádat emelnek. Mindez azt jelenti forrásaink szerint, hogy Tanyi beszélt és vallott Portikra. Ami nem is csoda, merthogy Tanyit is azért ítélhették el, mert egy másik, Portik ellen folyó tárgyaláson Portik - valószínűleg meggondolatlanul - tett egy olyan kijelentést, hogy Lakatosra Tanyi lőtt rá.

A Fővárosi Főügyészség Portik ellen felbujtóként előre kitervelten, aljas indokból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre.