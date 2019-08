Megdőlt a napi csapadékrekord, idén már ötödször

Augusztus első napján megdőlt a napi csapadékrekord - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat alapján az MTI. További jelentős esőzésekre figyelmeztetnek:

Mostanáig az augusztus 1-jei napi csapadékrekord 100,8 milliméter volt, amit 1937-ben Bakon mértek. Most augusztus első napján az intenzívebb zivatarokból néhány helyen 30-80 milliméter esőről érkezett jelentés. Az új rekordot a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található Bükkzsércen regisztrálták, ahol 110,6 milliméter csapadék hullott.

Idén ez már az 5. alkalom, hogy 100 milliméter feletti csapadékösszeggel napi rekord dől meg Magyarországon.

Pénteken is többfelé kiadós esőzés várható. Zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is az egész országra figyelmeztetést adtak ki. Emellett a fővárosra, Pest, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala megyére a nap folyamán várható jelentős mennyiségű csapadék miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Napközben zivatarok az ország déli felén várhatók nagyobb számban, de az intenzívebb esőből, záporokból kiterjedtebb, nagy mennyiségű csapadék inkább az ország középső sávjában valószínű (Alpokalja, Bakony, Balaton, Fejér megye, majd estétől az Alföld középső tájai). Itt több helyen is 20 millimétert meghaladó csapadék valószínű, de egyes gócokban 40 milliméter feletti mennyiség is hullhat. A felhőszakadás mellett a zivatarokhoz a déli, délutáni óráktól főként a Dél-Dunántúlon, este leginkább az Alföld középső és déli részén viharos szél társulhat. A déli határhoz közelebb eső tájakon heves zivatarra is van esély 90 kilométer/óra feletti szélrohammal és nagy méretű jéggel.

Éjszaka a középső országrészben, majd az éjszaka második felében reggelig egyre inkább a keleti területeken további intenzív záporok, illetve zivatarok fordulhatnak elő, a középső területeken jelentős mennyiségű csapadékkal, helyenként felhőszakadással.

Szombaton a nap további részében elszórtan fordulhat elő zivatar délután, este néhol szélerősödés kíséretében gyakrabban a középső, keleti területeken.