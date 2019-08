Bőven maradtak még lezáratlan bűnügyi akták

Az elmúlt napokban két olyan bűnügyben is történt fejlemény, amely a kilencvenes évek véres leszámolás-sorozataihoz köthető. Vádat emeltek Gyárfás Tamás és Portik Tamás ellen a Fenyő-gyilkosság miatt és Portikot egy fogathajtó elleni gyilkossági kísérlet ügyében is megvádolták. Összeszedtük, hogyan állnak azok az évtizedekkel korábban elkövetett alvilági gyilkosságok és gyilkossági kísérletek, amelyeket évekkel ezelőtt újra elővettek a nyomozók.

A kokainkereskedelemmel foglalkozó Muskovics Gyulát 1995 nyarán lőtték le a Zugligeti úton, közvetlenül a lakása előtt. Ez volt az első olyan alvilági leszámolás, amelyben magyar gengszter az áldozat. Muskovics halála után az terjedt el, hogy oroszok végezhettek vele, de ma már valószínűleg sokan megmosolyognák ezt a verziót.

Ez az ügy megoldatlan maradt, noha néhány éve születtek olyan vallomások, amelyek szerint Muskovics halála mögött fiatalkorú barátja, Portik Tamás állhatott. Az indítékról nem tudni sokat. Radnai László, a kecskeméti maffiaper fővádlottja egy nemrég megjelent könyvben azt állította, Muskovics mások előtt alázta meg Portikot, amit egykori barátja nem bocsátott meg neki, ezért ölette meg.

A Prisztás-gyilkosságot újra kell tárgyalni

A hetvenes-nyolcvanas években hamiskártyázásból, nepperkedésből és uzsorázásból meggazdagodott Prisztás Józsefet 1996 november elsején lőtték le az óbudai Ladik utcában. Prisztás éppen a kocsijába szállt volna be, amikor egy kerékpáron érkező gyilkos lelőtte. Azonnal meghalt.

Bár sokan úgy vélték, hogy a kilencvenes évek "nagy maffialeszámolása" a Prisztás-gyilkossággal vette kezdetét, valójában a Muskovics-gyilkosság számított a kezdetnek. A mai ismereteink szerint már a "maffialeszámolás" is túlzó. Prisztás megölését a kilencvenes évek közepétől az éjszakai életben egyre nagyobb befolyást szerző Portik Tamás rendelte meg. Született ugyan egy jogerős ítélet arról, hogy a ravaszt Portik egyik embere, Hatyi húzta meg, de miután a szlovák bérgyilkos, Jozef Rohác már a jogerős ítélet után bevallotta, ő volt a gyilkos, az egész eljárást újraindították.

Ez a büntetőper egyelőre folyamatban van. Portik abban bízhat, hogy ha a bíróság kimondja Hatyi ártatlanságát, akkor az egész korábbi vád megdőlhet, így akár őt is felmenthetik. Rohác ugyanis vallomásában azt állítja: nem tudja, ki volt a megbízó, a munkát ugyanis áttételesen olyan szlovák ismerősétől kapta, aki már halott.

A Cinóber-ügy végére nem került pont

Domák Ferenc, akit az alvilágban Cinóber néven ismertek, Rákóczi téri striciként kezdte a karrierjét, és noha egy kurvákról készült dokumentumfilmnek köszönhetően a nyolcvanas évek végén a szélesebb közönség is megismerhette, az alvilágban nem számított nagypályás gengszternek. 1996 telén ölték meg, nem sokkal azután, hogy Prisztást meggyilkolták.

A Cinóber-ügyet néhány éve összevonva tárgyalták Fenyő János meggyilkolásának és az Aranykéz utcai merényletnek az ügyével (mindkettőt 1998-ban követték el), mert mindegyiknél Jozef Rohácot tartotta a vád a végrehajtónak. A Fenyő-és az Aranykéz utcai ügyben Rohácot el is ítélték jogerősen, ráadásul a jogerős ítélet szerint az Aranykéz utcai merénylet felbujtója Portik Tamás volt.

De azt, hogy ki ölte meg Cinóbert és kinek a megbízásából, a bíróság nem látta bizonyítottnak. Különféle vallomások szerint Cinóber a Portik-félre körrel került összetűzésbe (elszámolási vitába), ez vezetett a halálához. De van, aki úgy tudja, hogy az olajozásban strómanként is közreműködő Cinóber tartozott, esetleg zsarolni próbálta a Portik-féle kört.

Fejlemény a fogathajtó elleni merénylet ügyében

A fogathajtóként ismert Lakatos egyike azoknak, akik célpontjai voltak a leszámolásoknak, de túlélték. A Lakatos-ügyben az elkövetőket már elítélték. Jogerős ítélet mondja ki, hogy Lakatosra az a Tanyi György, nyolcadik kerületi fenegyerek lőtt rá, aki a kilencvenes évektől kezdve hosszú időn át az egyik legrettegettebb figurája volt az alvilágnak.

A ma már őszes hajú Tanyi talán sose került volna a Lakatos-merénylet miatt rács mögé, ha Portik egy ellene folyó büntetőperben nem kotyogja el, hogy a fogathajtóra Tanyi lőtt rá. Innentől beindult a lavina. Bár Tanyi ellen eljárás indult és végül őt és társait is elítélték, kiderült, hogy Portik volt a megbízó, így most ellene is vádat emeltek felbujtás miatt. A vád szerint Portik azért akarta megöletni Lakatost, mert a fogathajtó a Prisztás-gyilkosság után megemlítette a rendőröknek, hogy szerinte Portik állhat az emberölés hátterében. Portik ezt megtudta, és úgy döntött: megöleti Lakatost.

Az ember, aki tudja, ki lövetett rá

Az egykori neves bokszolóra 1997 novemberében lőttek rá, de Lakatoshoz hasonlóan ő is túlélte a merényletet. A merénylet után Totka nem akarta megmondani, hogy ki állhat a merénylet hátterében, de évtizedekkel később, amikor Portik már rács mögött ült, a Pestisrácoknak azt nyilatkozta: biztos abban, hogy Portik akarta megöletni.

Az indíték hátterében az állhat, hogy Portik szemet vetett egy olyan budapesti lokálra, amiben Totka társtulajdonos volt. Csakhogy a bárt nem adta oda neki Totka. Ez az ügy azért is érdekes, mert a nyolcvanas évek éjszakai életében kifejezetten nagy tekintélyű Totka egyike volt azoknak, akik annak idején felkarolták Portikot. A Totka-merényletben nem derült ki, ki volt a végrehajtó és a megbízó. Csak annyit tudni, hogy tavaly ősszel újrakezdték a nyomozást, hátha ennek is a végére járnak.

Fenyő-ügy: már megvannak, akiket felbujtással vádolnak

Fenyő János médiavállalkozó 1998-as meggyilkolása az egyik legnagyobb visszhangot kiváltó emberölés volt a rendszerváltás után. Bár már született jogerős ítélet az ügyben, amely szerint Fenyőt Jozef Rohác ölte meg, sokáig még azt sem lehetett tudni, ki lehetett a felbujtó.

Ez változott meg tavaly, amikor a gyilkosságban felbujtással gyanúsították meg Gyárfás Tamást és Portik Tamást. Az ügy hátteréről itt írtunk bővebben, de a lényeg: Gyárfás már a kilencvenes évek közepétől ismerte Portikot, bár ezt a kapcsolatát igyekezett titkolni.

A vádirat szerint miután Gyárfás üzleti konfliktusban állt Fenyővel, először egy ismert "maffiózót", Tasnádi Pétert bízta meg azzal, ölesse meg Fenyőt, majd miután Tasnádi ezt nem teljesítette, Portikhoz fordult segítségért. Kérdés persze, hogy ezt a vádat sikerül-e az ügyészségnek majd a bíróságon bizonyítania, Gyárfás és Portik is tagadja ugyanis, hogy bármi köze lenne a gyilkossághoz.

Az Aranykéz megoldódott

Az olajos biznisszel és más alvilági ügyletekkel is foglalkozó Boros Tamást 1998 nyarán ölték meg. Felrobbantása annyiban más, mint a többi gyilkosság, hogy az Aranykéz utcában, fényes nappal elkövetett merényletnek ártatlan áldozatai is voltak. Ebben az ügyben már született jogerős ítélet. Eszerint Portik Tamás megbízásából Jozef Rohác hajtotta végre azt. Borost azért ölték meg, mert együttműködött a rendőrséggel.

Akiről sejtették, hogy ölt, meghalt autóbalesetben

A Csontkezűként ismert Döcher György az egyik legkegyetlenebb, legelvetemültebb figurája volt a hazai alvilágnak, neve több gyilkossági ügyben is szóba került, de emberölés miatt sosem tudták felelősségre vonni. A korabeli viszonyokat jellemzi, hogy éppen jogerős börtönbüntetését töltötte, amikor a saját kocsmájában hidegvérrel lelőtte egy bérgyilkos.

Csontkezű ugyan engedéllyel hagyhatta el a börtönt és vállalhatott külső munkát: a saját presszójában. Amikor lelőtték, végeztek a vele lévő bolgár testőrével is. Máig felderítetlen ez a gyilkosság, ami azért is érdekes, mert amikor Csontkezűt lelőtték, a presszóban jelen voltak a katonai titkosszolgálat emberei is. Feltételezések szerint egy olyan szlovákiai magyar bérgyilkos végzett vele, aki évekkel később autóbalesetben meghalt.

A Seres-gyilkosság megoldatlan

Ez is egyike a megoldatlan ügyeknek, noha amikor Portik Tamást 2012-ben elfogták, úgy tűnt, ennek az ügynek a végére is pont kerül. Portikot és egy másik férfit, B. Lászlót is meggyanúsították az ügyben, de aztán 2014-ben megszüntették a nyomozást.

Az biztos, hogy születtek olyan tanúvallomások, amelyek szerint Serest Portik megbízásából ölték meg. Az is tény, hogy Seres és Portik között feszült volt a viszony, folyt a harc a pozíciókért. De bonyolítja a helyzetet, hogy Seres oroszokkal üzletelt, orosz alvilági "katonákkal" állt össze. Egyelőre tehát a Seres-ügy megoldatlan.

Máig nem tudni, ki ölte meg Radicsékat

A Radír gúnynevű Radics Attilát, mint Portik egyik emberét ismerték az alvilágban. A család Tárnokon élt és 2002 januárjában veszett nyomuk. 2002 január 23-án kora délután az iskolából hazaérkező nagyobbik gyermek tárva-nyitva találta családi házukat. Nyolc hónapos kistestvére az emeleten sírt, de sem Radics Attila, sem az élettársa, sem a 3 éves gyermekük nem volt sehol. A kiérkező rendőrök vért találtak a lakásban.

A nyomozás sikertelen maradt, noha rendőrségi források állítják: pontosan tudják, hogy mi történt, ám holttestek sincsenek, és bizonyítani is nehéz a gyanút. Két verzió is van az eltűnéssel kapcsolatban. Az egyik szerint Radír sokat tudott Portik ügyleteiről és a Seres-gyilkosság után "megzuhant", felmerült, hogy ő vagy az élettársa fecsegni fog a zsaruknak.

De van olyan verzió, hogy az élettársa jelentette a veszélyt, Radír pedig a nővel és a gyermekükkel végzett, majd arra kérte Portikékat, hogy segítsenek eltüntetni a holttesteket. A segítők pedig később a családját elveszítő Radírt annyira labilisnak tartották, hogy Portik utasítására vele is végeztek. Bármi is történt, ezt az ügyet sem sikerült máig felgöngyölíteni.