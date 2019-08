Vihar miatt figyelmeztetést adtak ki az ország teljes területére

Az ország teljes területére elsőfokú figyelmeztetést adott ki vihar miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Dél-Alföldön emellett felhőszakadás miatt is kiadták a figyelmeztetést. A következő néhány órára szóló viharriasztást reggel 8 óra előtt kicsivel Csongrád és Békés megye nagy részére adták ki, de a nap későbbi szakaszában az ország minden területén figyelni kell majd.

Mint írták, a késő délelőtti órákig a délkeleti, déli területeken néhol még előfordulhat zivatar, majd délutántól elszórtan – gyakrabban a középső és keleti területeken – számíthatunk rájuk.

Az OMSZ napi előrejelzése szerint egyébként a napsütés hatására kialakuló gomolyfelhőkből délután is elszórtan zápor, zivatar fordulhat elő. Megélénkül, helyenként meg is erősödik az északi, északnyugati szél, sőt a zivatarok idején viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet kora délután 23 és 27, késő este 15 és 20 fok között valószínű.

A zivatarokhoz néhol szélerősödés (50-60 km/h) és intenzív eső (10-20, a Dél-Alföldön esetleg ennél is több) társulhat.

Az esti, késő esti óráktól lassanként megszűnik a csapadéktevékenység, vasárnap és hétfőn már jó idő lehet mindenütt.