Váratlanul elküldték a történészt, aki nem akart részt venni a Sorsok Házában

További fordulatokat hozott a Schmidt Mária-mentesített magyar holokausztmúzeum, a Sorsok Háza számára a nyár. A Szombat írta meg, hogy EMIH Milton Friedman Egyeteme 2018 novemberében létrehozott Magyar Zsidó Történeti Intézetének igazgatója, Gecsényi Lajos történész benyújtotta lemondását az egyetem rektorának. A lemondásból nem lett semmi, de a lemondása oka az volt, hogy az intézet történészeit be akarták vonni a kezdettől fogva ellentmondásos projektbe, azonban négy történész, Konrád Miklós, Novák Attila, Paksa Rudolf és Szécsényi András nem kívánták a Sorsok Házát véleményezni.

A távol maradó történészekre nézve némileg fenyegető hangvételű interjút adott a jobboldali Neokohn portálnak Bodnár Dániel, a Milton Friedman Egyetem elnöke, amiben csalódottságát fejezte ki a négy történész döntése kapcsán, valamint sejtelmesen megjegyezte, hogy

Bodnár szavaira a négy történész a Szombatban válaszolt, azt kifogásolták, hogy Bodnár illojálisnak állította be őket, és felidézték, hogy korábban az igazgató azt ígérte, hogy semmi közük nem lesz a Sorsok Házához, Konrád Miklós, Novák Attila, Paksa Rudolf és Szécsényi András ennek tudatában írták alá a szerződést az Magyar Zsidó Történeti Intézethez.

Kérdésünkre Novák elmondta, hogy nem volt hivatalos indoklás, az intézet a szerződés értelmében megtehet, hogy indoklás nélkül felmond, azonban furcsának találja az időzítést, hogy a válaszüzenetüket követően három nappal elbocsátották.

Novák annak tükrében tartja különösen váratlannak az elbocsátását. hogy a Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézete Facebook-oldalán 15-én – a féléves tervben – szerepelt a történész készülő tanulmánykötetének (mely az Intézet első publikációja lenne) kiadása és egy általa szervezett novemberi nemzetközi konferencia megtartása is.

A szintén távozó Konrád Miklós kérdésünkre elmondta, hogy azzal a feltétellel fogadta el eleve a pozíciót, hogy nem lesz semmi köze a Sorsok Házához, véleménye szerint az EMIH megpróbálta bevonni a történészeket a saját politikai agendájában.

– mondta. A másik felmondott történész, Paksa Rudolf nem kívánta kommentálni az ügyet.

Megkérdeztük az Intézetet is az elbocsátás miértjéről, ő "takarékossági intézkedésnek" nevezte a dolgot válaszként arra, hogy miért szerepelt Novák Attila az egyetem Facebookon bejelentett tervei között.

A Magyar Zsidó Történeti Intézet fb-oldalán július 15-én jelent meg a hír az intézet második félévi terveiről. A közkapcsolati kérdésekkel foglalkozó kollégánk, a fb-oldal gondozója, automatikusan tette fel a január folyamán elfogadott munkatervet, miután még nem értesült az ezekben a napokban hozott takarékossági intézkedésekről. A második kérdését illetően Szatmári rektor úr már kifejtette véleményét a Szombat c. portálnak, ami ezt nyilvánosságra is hozta. Ehhez újabb információt nem tudunk hozzáfűzni.A továbbiakban is készséggel állunk rendelkezésére.